Студенти-аграрії з Волині плетуть дідухи, щоб продати їх на благодійному аукціоні

Майбутні аграрії Горохівського фахового коледжу ЛНУП плетуть обереги для України.Про це повідомили на сторінці навчального закладу.Студенти Горохівського коледжу, майбутні фахівці аграрної галузі, під керівництвом викладачкивиготовляють традиційні українські обереги – дідухи.Золоті руки майбутніх агрономів, бухгалтерів, фінансистів, технологів в тваринництві та інших фахівців вправно плетуть із соломи ці символічні композиції. Кожен дідух – це маленьке диво, створене з любов’ю та повагою до давніх українських традицій. Адже дідух – це не просто декоративний елемент, а оберіг домашнього вогнища, символ достатку і благополуччя.У коледжі розуміють, що виготовлення дідухів – це не лише цікаве заняття, а й можливість долучитися до важливої справи. Частину виготовлених дідухів планують виставити на продаж на черговому благодійному ярмарку. Кошти, зібрані під час ярмарку, будуть спрямовані на підтримку наших захисників, які боронять незалежність України.Таким чином, студенти Горохівського коледжу не лише збагачують свої знання та вміння, а й роблять вагомий внесок у підтримку українського війська. Їхні дідухи – це не лише красиві вироби, а й символ єдності, патріотизму та незламності українського народу.