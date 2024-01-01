На Волині на 10% зросло споживання електроенергії





Про це повідомив генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Сергій Севідов.



«На початку цього місяця уже зафіксовано збільшення споживання електроенергії на 10% у порівнянні з початком жовтня. Однак, наразі підстав для запровадження графіків відключень для населення немає. Водночас додам, що спрогнозувати застосування відключень може лише НЕК «Укренерго». Наразі повідомлення щодо застосування заходів обмеження не надходили», – повідомив гендиректор ПрАТ «Волиньобленерго».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинської області збільшилося споживання електроенергії поточному місяці.Про це повідомив генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго»«На початку цього місяця уже зафіксовано збільшення споживання електроенергії на 10% у порівнянні з початком жовтня. Однак, наразі підстав для запровадження графіків відключень для населення немає. Водночас додам, що спрогнозувати застосування відключень може лише НЕК «Укренерго». Наразі повідомлення щодо застосування заходів обмеження не надходили», – повідомив гендиректор ПрАТ «Волиньобленерго».

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