На Волині на 10% зросло споживання електроенергії
Сьогодні, 07:31
На території Волинської області збільшилося споживання електроенергії поточному місяці.
Про це повідомив генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Сергій Севідов.
«На початку цього місяця уже зафіксовано збільшення споживання електроенергії на 10% у порівнянні з початком жовтня. Однак, наразі підстав для запровадження графіків відключень для населення немає. Водночас додам, що спрогнозувати застосування відключень може лише НЕК «Укренерго». Наразі повідомлення щодо застосування заходів обмеження не надходили», – повідомив гендиректор ПрАТ «Волиньобленерго».
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Про це повідомив генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Сергій Севідов.
«На початку цього місяця уже зафіксовано збільшення споживання електроенергії на 10% у порівнянні з початком жовтня. Однак, наразі підстав для запровадження графіків відключень для населення немає. Водночас додам, що спрогнозувати застосування відключень може лише НЕК «Укренерго». Наразі повідомлення щодо застосування заходів обмеження не надходили», – повідомив гендиректор ПрАТ «Волиньобленерго».
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