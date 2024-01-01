На Волині на 10% зросло споживання електроенергії

На Волині на 10% зросло споживання електроенергії
На території Волинської області збільшилося споживання електроенергії поточному місяці.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Сергій Севідов.

«На початку цього місяця уже зафіксовано збільшення споживання електроенергії на 10% у порівнянні з початком жовтня. Однак, наразі підстав для запровадження графіків відключень для населення немає. Водночас додам, що спрогнозувати застосування відключень може лише НЕК «Укренерго». Наразі повідомлення щодо застосування заходів обмеження не надходили», – повідомив гендиректор ПрАТ «Волиньобленерго».

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Теги: електроенергія, Волиньобленерго, споживання
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