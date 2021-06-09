У Луцьку врятували лебедя, який на ставку зачепився за рибальські снасті. ВІДЕО

У Луцьку врятували лебедя, який на ставку зачепився за рибальські снасті. ВІДЕО
У Луцьку на Теремнівських ставках 7 листопада врятували травмованого лебедя: звільнили від рибальського гачка, за який він зачепився дзьобом.

Про це Суспільному розповів начальник водолазно-рятувального відділення Луцька Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Левчук. З його слів, рятувальники спочатку сумнівалися чи вдасться допомогти птаху.

"За допомогою човна і рятувальних засобів водолази підпливли до цієї зграї птиць, одного в сторону відволікли, загнали одного до берега, він зайшов в камиші, водолази в рятувальних костюмах, один схватив його за шию, інший допоміг йому звільнитися від цього воблера", — сказав рятувальник.

Про те, що птах у біді, рятувальників повідомила лучанка Любов Грабовська.

На Теремнівських ставках у Луцьку врятували лебедя
Кадри порятунку травмованого лебедя на Теремнівських ставках, 7 листопада 2024 року. Скрін із відео ДСНС Волині
Жінка розповіла, що майже рік приходить на Теремнівські ставки, аби підгодовувати родину лебедів із двох дорослих птахів і трьох особин їхнього потомства.

"Вони дуже розумні, коли я купую кашу і приходжу до них, то вони бачать здалека впізнають людину і йдуть навпроти. Гулька така є над дзьобиком у них, там встряг рибальський гачок, він має три гострих гачки. Я надіялась, що він сам дасть раду, але сьогодні приходжу, а він теж не їсть", — сказала жінка.

Лучанка Любов Грабовська розповіла: лебеді на Теремнівських ставках живуть сім років. Зі слів жінки, травмованого птаха рятувальники відпустили, йому нічого не загрожує. Птахи сховалися в очереті. Однак за два дні, говорить Любов Грабовська, сподівається, що вони знову прийдуть до неї.

Водолаз Роман Козак зазначив: якби лебедю не допомогли, то птах би загинув.

"Я недавно працюю, але це вперше доводилося рятувати лебедя. Перейти на такі температурні умови для рятувальника – це зараз найскладніше. Обстежую дно і дивлюсь для себе якісь певні моменти", — сказав рятувальник.

Тренувальні спуски під воду у водолазів наразі відбуваються чи не щодня, додав керівник водолазно-рятувального відділення Андрій Левчук, тож таким чином відбувається підготовка до зимового періоду.


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Теги: Волинь, Теремнівські ставки, Луцьк
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