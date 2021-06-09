У Луцьку врятували лебедя, який на ставку зачепився за рибальські снасті. ВІДЕО





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"За допомогою човна і рятувальних засобів водолази підпливли до цієї зграї птиць, одного в сторону відволікли, загнали одного до берега, він зайшов в камиші, водолази в рятувальних костюмах, один схватив його за шию, інший допоміг йому звільнитися від цього воблера", — сказав рятувальник.



Про те, що птах у біді, рятувальників повідомила лучанка Любов Грабовська.



На Теремнівських ставках у Луцьку врятували лебедя

Кадри порятунку травмованого лебедя на Теремнівських ставках, 7 листопада 2024 року. Скрін із відео ДСНС Волині

Жінка розповіла, що майже рік приходить на Теремнівські ставки, аби підгодовувати родину лебедів із двох дорослих птахів і трьох особин їхнього потомства.



"Вони дуже розумні, коли я купую кашу і приходжу до них, то вони бачать здалека впізнають людину і йдуть навпроти. Гулька така є над дзьобиком у них, там встряг рибальський гачок, він має три гострих гачки. Я надіялась, що він сам дасть раду, але сьогодні приходжу, а він теж не їсть", — сказала жінка.



Лучанка Любов Грабовська розповіла: лебеді на Теремнівських ставках живуть сім років. Зі слів жінки, травмованого птаха рятувальники відпустили, йому нічого не загрожує. Птахи сховалися в очереті. Однак за два дні, говорить Любов Грабовська, сподівається, що вони знову прийдуть до неї.



Водолаз Роман Козак зазначив: якби лебедю не допомогли, то птах би загинув.



"Я недавно працюю, але це вперше доводилося рятувати лебедя. Перейти на такі температурні умови для рятувальника – це зараз найскладніше. Обстежую дно і дивлюсь для себе якісь певні моменти", — сказав рятувальник.



Тренувальні спуски під воду у водолазів наразі відбуваються чи не щодня, додав керівник водолазно-рятувального відділення Андрій Левчук, тож таким чином відбувається підготовка до зимового періоду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на Теремнівських ставках 7 листопада врятували травмованого лебедя: звільнили від рибальського гачка, за який він зачепився дзьобом.Про це Суспільному розповів начальник водолазно-рятувального відділення Луцька Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Левчук. З його слів, рятувальники спочатку сумнівалися чи вдасться допомогти птаху."За допомогою човна і рятувальних засобів водолази підпливли до цієї зграї птиць, одного в сторону відволікли, загнали одного до берега, він зайшов в камиші, водолази в рятувальних костюмах, один схватив його за шию, інший допоміг йому звільнитися від цього воблера", — сказав рятувальник.Про те, що птах у біді, рятувальників повідомила лучанка Любов Грабовська.На Теремнівських ставках у Луцьку врятували лебедяКадри порятунку травмованого лебедя на Теремнівських ставках, 7 листопада 2024 року. Скрін із відео ДСНС ВолиніЖінка розповіла, що майже рік приходить на Теремнівські ставки, аби підгодовувати родину лебедів із двох дорослих птахів і трьох особин їхнього потомства."Вони дуже розумні, коли я купую кашу і приходжу до них, то вони бачать здалека впізнають людину і йдуть навпроти. Гулька така є над дзьобиком у них, там встряг рибальський гачок, він має три гострих гачки. Я надіялась, що він сам дасть раду, але сьогодні приходжу, а він теж не їсть", — сказала жінка.Лучанка Любов Грабовська розповіла: лебеді на Теремнівських ставках живуть сім років. Зі слів жінки, травмованого птаха рятувальники відпустили, йому нічого не загрожує. Птахи сховалися в очереті. Однак за два дні, говорить Любов Грабовська, сподівається, що вони знову прийдуть до неї.Водолаз Роман Козак зазначив: якби лебедю не допомогли, то птах би загинув."Я недавно працюю, але це вперше доводилося рятувати лебедя. Перейти на такі температурні умови для рятувальника – це зараз найскладніше. Обстежую дно і дивлюсь для себе якісь певні моменти", — сказав рятувальник.Тренувальні спуски під воду у водолазів наразі відбуваються чи не щодня, додав керівник водолазно-рятувального відділення Андрій Левчук, тож таким чином відбувається підготовка до зимового періоду.

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