Україна допомогла Польщі уникнути відключення світла
Сьогодні, 01:15
У Польщі через низьку генерацію електроенергії сьогодні, 7 листопада, могла бути загроза відключень світла. Тому вона розпочала аварійний імпорт, зокрема з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita та Business Insider.
Польський оператор системи передачі електроенергії Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PES) нещодавно попереджав, що останніми днями у Польщі вітрові електростанції практично припинили виробляти електроенергію через недостатній вітер. Тому виник дефіцит.
Для компенсації дефіциту Польща розпочала аварійний імпорт з України, Німеччини та Швеції.
При цьому, як пише Business Insider, учора, 6 листопада, PES вдруге в історії закликав подавати до системи додаткову потужність або знижувати її споживання. Причиною був високий попит, погані прогнози вітрової генерації та відсутність електроенергії з традиційних джерел.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita та Business Insider.
Польський оператор системи передачі електроенергії Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PES) нещодавно попереджав, що останніми днями у Польщі вітрові електростанції практично припинили виробляти електроенергію через недостатній вітер. Тому виник дефіцит.
Для компенсації дефіциту Польща розпочала аварійний імпорт з України, Німеччини та Швеції.
При цьому, як пише Business Insider, учора, 6 листопада, PES вдруге в історії закликав подавати до системи додаткову потужність або знижувати її споживання. Причиною був високий попит, погані прогнози вітрової генерації та відсутність електроенергії з традиційних джерел.
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