В Україні реформують процес визначення інвалідності
Сьогодні, 23:19
В Офісі Президента обговорили новий законопроєкт, спрямований на спрощення процедури та усунення бюрократії в системі МСЕК, що має запрацювати в три етапи вже з наступного року.
Про це інформує пресслужба глави держави, - пише "Кореспондент".
Під головуванням заступниці керівника ОП Ірини Верещук відбулася нарада щодо впровадження реформи МСЕК.
Головна тема наради - законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути на засіданні Верховної Ради.
Представники МОЗ розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Крім того, запропонували план цифровізації відповідного процесу, котрий передбачає три етапи, перший з яких має розпочатися 1 січня наступного року.
Окрему увагу на нараді приділили реформуванню військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК.
Зауважується, що упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК.
Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів в Україні вирішили ліквідувати МСЕК. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
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Про це інформує пресслужба глави держави, - пише "Кореспондент".
Під головуванням заступниці керівника ОП Ірини Верещук відбулася нарада щодо впровадження реформи МСЕК.
Головна тема наради - законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути на засіданні Верховної Ради.
Представники МОЗ розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Крім того, запропонували план цифровізації відповідного процесу, котрий передбачає три етапи, перший з яких має розпочатися 1 січня наступного року.
Окрему увагу на нараді приділили реформуванню військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК.
Зауважується, що упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК.
Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів в Україні вирішили ліквідувати МСЕК. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
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