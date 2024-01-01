В Україні реформують процес визначення інвалідності





Про це інформує пресслужба глави держави, - пише



Під головуванням заступниці керівника ОП Ірини Верещук відбулася нарада щодо впровадження реформи МСЕК.



Головна тема наради - законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути на засіданні Верховної Ради.



Представники МОЗ розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Крім того, запропонували план цифровізації відповідного процесу, котрий передбачає три етапи, перший з яких має розпочатися 1 січня наступного року.



Окрему увагу на нараді приділили реформуванню військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК.



Зауважується, що упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК.



Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів в Україні вирішили ліквідувати МСЕК. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

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