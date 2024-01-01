На стелі на в'їзді на Донеччині воїни 100 ОМБр почепили оновлений мотиваційний прапор бригади

Воїни волинської 100 окремої механізованої бригади почепили оновлений мотиваційний прапор підрозділу на стелі на в'їзді в Донецьку область.Про це повідомляють на сторінці 100 ОМБр.Наприкінці травня 2024 року, коли підрозділи 100 омбр виходили на відновлення після 15 місяців виконання бойових завдань на сході України, нами було піднято мотиваційний прапор бригади у пам'ятному для захисників Донбасу місці – біля стели на в’їзді в Донецьку область (траса Дніпро – Донецьк).Відтоді минуло майже пів року, бригада давно повернулася на Донеччину, а наш прапор продовжував гордо майоріти! Печений сонцем, січений дощами, сушений вітрами – він продовжував міцно триматися за флагшток, - про це повідомляють у 100 ОМБр."І, будьте певні, тримався б і далі! – Адже це прапор «Сталевої Сотки», девіз якої – «Хоробрим Бог допомагає»! Та все ж, нами було ухвалено рішення відправити цей легендарний прапор до одного з музеїв України. – А його естафету відучора перебрав на себе новий мотиваційний прапор бригади – тепер уже він майорить на в’їзді на українську Донеччину. Майорить як символ нашої боротьби за святу справу звільнення рідної землі і віри у те, що настане час – і бійці 100 омбр неодмінно розгорнуть точнісінько такий прапор на центральній площі звільненого від російської окупації Донецька!", - про це повідомляють на сторінці підрозділу.