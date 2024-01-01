19-річна волинянка, яка заморила голодом немовля, проведе два роки за ґратами
Сьогодні, 21:16
За принципової позиції прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури Волинський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, яким 19-річній волинянці, визнаній винуватою у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України), було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі із встановленням однорічного іспитового строку.
Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на рішення суду.
Нагадаємо, журналістам вдалося поспілкуватися з рідними дівчинки. Зі слів батька дитини, того дня він як завжди пішов на роботу, на ринок, а згодом йому зателефонувала дружина й сказала, що дитина не дихає.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.
Матір провину у смерті дитини визнала, розкаялася. Чому дитина не їла, так і не пояснила.
Прокурори просили для обвинуваченої три роки позбавлення волі, Луцький міськрайонний суд призначив жінці рік умовного терміну.
Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив жінці покарання у виді двох років реального позбавлення волі.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на рішення суду.
Нагадаємо, журналістам вдалося поспілкуватися з рідними дівчинки. Зі слів батька дитини, того дня він як завжди пішов на роботу, на ринок, а згодом йому зателефонувала дружина й сказала, що дитина не дихає.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.
Матір провину у смерті дитини визнала, розкаялася. Чому дитина не їла, так і не пояснила.
Прокурори просили для обвинуваченої три роки позбавлення волі, Луцький міськрайонний суд призначив жінці рік умовного терміну.
Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив жінці покарання у виді двох років реального позбавлення волі.
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