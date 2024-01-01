19-річна волинянка, яка заморила голодом немовля, проведе два роки за ґратами

За принципової позиції прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури Волинський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, яким 19-річній волинянці, визнаній винуватою у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України), було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі із встановленням однорічного іспитового строку.Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на рішення суду.Нагадаємо, журналістам вдалося поспілкуватися з рідними дівчинки. Зі слів батька дитини, того дня він як завжди пішов на роботу, на ринок, а згодом йому зателефонувала дружина й сказала, що дитина не дихає.Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.Матір провину у смерті дитини визнала, розкаялася. Чому дитина не їла, так і не пояснила.Прокурори просили для обвинуваченої три роки позбавлення волі, Луцький міськрайонний суд призначив жінці рік умовного терміну.Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив жінці покарання у виді двох років реального позбавлення волі.