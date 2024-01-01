На Запоріжжі загинув 26-річний воїн з Волині Андрій Федорук

Чергова трагічна звістка про загибель воїна-краянина сколихнула Волинь.Про це повідомляють у Доросинівській громаді.6 листопада 2024 року, загинув солдат з села Щурин, Доросинівської громади,, 1998 року народження."Будучи вірним військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну її свободу і незалежність отримав несумісне з життям бойове поранення, в районі населеного пункту Приютне, Пологівського району, Запоріжської області", - про це йдеться на сторінці громади.Про церемонію прощання з Героєм, точний час та маршрут траурного кортежу повідомимо згодом.На території громади оголошена триденна жалоба з 08 по 10 листопада 2024 року.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.