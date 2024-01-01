На Запоріжжі загинув 26-річний воїн з Волині Андрій Федорук
Сьогодні, 20:35
Чергова трагічна звістка про загибель воїна-краянина сколихнула Волинь.
Про це повідомляють у Доросинівській громаді.
6 листопада 2024 року, загинув солдат з села Щурин, Доросинівської громади, Федорук Андрій Андрійович, 1998 року народження.
"Будучи вірним військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну її свободу і незалежність отримав несумісне з життям бойове поранення, в районі населеного пункту Приютне, Пологівського району, Запоріжської області", - про це йдеться на сторінці громади.
Про церемонію прощання з Героєм, точний час та маршрут траурного кортежу повідомимо згодом.
На території громади оголошена триденна жалоба з 08 по 10 листопада 2024 року.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомляють у Доросинівській громаді.
6 листопада 2024 року, загинув солдат з села Щурин, Доросинівської громади, Федорук Андрій Андрійович, 1998 року народження.
"Будучи вірним військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну її свободу і незалежність отримав несумісне з життям бойове поранення, в районі населеного пункту Приютне, Пологівського району, Запоріжської області", - про це йдеться на сторінці громади.
Про церемонію прощання з Героєм, точний час та маршрут траурного кортежу повідомимо згодом.
На території громади оголошена триденна жалоба з 08 по 10 листопада 2024 року.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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