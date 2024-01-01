Найбільший в Україні: литовські комунальники відправили у Луцьк 50-тонний трактор. ФОТО

Найбільший в Україні: литовські комунальники відправили у Луцьк 50-тонний трактор. ФОТО
Луцькі комунальники отримали від своїх литовських колег спецтехніку для захоронення твердих побутових відходів. На підприємство “Луцькспецкомунтранс" із Вільнюса надійшов надважкий французький компактор Bomag.

Подібна техніка використовується на полігонах для ущільнення та пересипки твердих побутових відходів, які продовжують терміни служби полігонів і дають змогу зменшити їх площу, - про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Найбільший в Україні: литовські комунальники відправили у Луцьк 50-тонний трактор. ФОТО

“Ми бачимо, що це дуже велика і важка техніка вагою 50 тонн, – розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. – Цей компактор є найбільшим в Україні, жоден інший полігон не має такого ущільнювача. З його допомогою ми зможемо використовувати ту саму площу полігону, підтримувати на ньому порядок відповідно до вимог облаштування місць захоронення твердих побутових відходів в Україні та менше забруднювати навколишнє середовище”.
Найбільший в Україні: литовські комунальники відправили у Луцьк 50-тонний трактор. ФОТО

Як зазначив міський голова, Луцька громада отримала ущільнювач абсолютно безоплатно, у подарунок. Заплатити довелося лише за доставку, як великогабаритного вантажу. Невеликі кошти також витратили на фарбування, технічний огляд та заміну запчастин. Компактор уже працює на полігоні в селі Брище разом з іншим, 40-тонним ущільнювачем, що був придбаний раніше.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Україна, Луцьк, спецтехніка, комунальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найбільший в Україні: литовські комунальники відправили у Луцьк 50-тонний трактор. ФОТО
Сьогодні, 21:57
19-річна волинянка, яка заморила голодом немовля, проведе два роки за ґратами
Сьогодні, 21:16
На Запоріжжі загинув 26-річний воїн з Волині Андрій Федорук
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
Сьогодні, 20:00
Польоти з України можуть відновити на початку 2025 року: які розглядають аеропорти
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
1 жовтня на Волині: гортаючи календар 1 жовтня на Волині: гортаючи календар
01 жовтень, 00:00
Без гарячої води – лікарня, дитсадки і житлові будинки: у Луцьку на дві доби зупинять роботу котельні Без гарячої води – лікарня, дитсадки і житлові будинки: у Луцьку на дві доби зупинять роботу котельні
30 вересень, 21:57
У Луцьку попрощаються із трьома полеглими Героями У Луцьку попрощаються із трьома полеглими Героями
29 вересень, 16:40
«Луцькводоканал» отримав мільйон гривень доходу від сонячної електростанції «Луцькводоканал» отримав мільйон гривень доходу від сонячної електростанції
26 вересень, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найбільший в Україні: литовські комунальники відправили у Луцьк 50-тонний трактор. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
19-річна волинянка, яка заморила голодом немовля, проведе два роки за ґратами
Сьогодні, 21:16
 0
На Запоріжжі загинув 26-річний воїн з Волині Андрій Федорук
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Польоти з України можуть відновити на початку 2025 року: які розглядають аеропорти
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8