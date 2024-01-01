Найбільший в Україні: литовські комунальники відправили у Луцьк 50-тонний трактор. ФОТО

Луцькі комунальники отримали від своїх литовських колег спецтехніку для захоронення твердих побутових відходів. На підприємство “Луцькспецкомунтранс" із Вільнюса надійшов надважкий французький компактор Bomag.Подібна техніка використовується на полігонах для ущільнення та пересипки твердих побутових відходів, які продовжують терміни служби полігонів і дають змогу зменшити їх площу, - про це повідомляють у Луцькій міській раді.“Ми бачимо, що це дуже велика і важка техніка вагою 50 тонн, – розповів Луцький міський голова– Цей компактор є найбільшим в Україні, жоден інший полігон не має такого ущільнювача. З його допомогою ми зможемо використовувати ту саму площу полігону, підтримувати на ньому порядок відповідно до вимог облаштування місць захоронення твердих побутових відходів в Україні та менше забруднювати навколишнє середовище”.Як зазначив міський голова, Луцька громада отримала ущільнювач абсолютно безоплатно, у подарунок. Заплатити довелося лише за доставку, як великогабаритного вантажу. Невеликі кошти також витратили на фарбування, технічний огляд та заміну запчастин. Компактор уже працює на полігоні в селі Брище разом з іншим, 40-тонним ущільнювачем, що був придбаний раніше.