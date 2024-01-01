Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 7 листопада



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла.



Волинська область



Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла.Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.

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