Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 7 листопада

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла.

Волинська область

Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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