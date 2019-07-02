41-річний лучанин викрав автомобіль з СТО

У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні незаконного заволодіння автомобілем.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Заява про викрадення автомобіля BMW до поліції надійшла учора, 6 листопада.Транспортний засіб знаходився в одному із боксів в автомайстерні, ключі також були у цьому ж приміщенні.Невідомий, скориставшись тимчасовою відсутністю працівників СТО, незаконно заволодів вказаним автомобілем.Співробітники кримінальної поліції за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та оперативників управління карного розшуку ГУНП відслідкували рух легковика.Поліцейські оперативно встановили зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Ним виявився раніше судимий 41-річний лучанин.До слова, у жовтні правоохоронці уже затримували чоловіка за незаконне заволодіння автомобілем Renault Megane у Луцьку. Тоді його взяли під варту. Однак згодом, за клопотанням адвоката, апеляційний суд замінив запобіжний захід на більш м’який – домашній арешт.Нині, за процесуального керівництва прокуратури, затриманому слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.Слідство триває.