41-річний лучанин викрав автомобіль з СТО

41-річний лучанин викрав автомобіль з СТО
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні незаконного заволодіння автомобілем.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Заява про викрадення автомобіля BMW до поліції надійшла учора, 6 листопада.

Транспортний засіб знаходився в одному із боксів в автомайстерні, ключі також були у цьому ж приміщенні.

Невідомий, скориставшись тимчасовою відсутністю працівників СТО, незаконно заволодів вказаним автомобілем.

Співробітники кримінальної поліції за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та оперативників управління карного розшуку ГУНП відслідкували рух легковика.

Поліцейські оперативно встановили зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним виявився раніше судимий 41-річний лучанин.

До слова, у жовтні правоохоронці уже затримували чоловіка за незаконне заволодіння автомобілем Renault Megane у Луцьку. Тоді його взяли під варту. Однак згодом, за клопотанням адвоката, апеляційний суд замінив запобіжний захід на більш м’який – домашній арешт.

Нині, за процесуального керівництва прокуратури, затриманому слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Слідство триває.


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Теги: Луцьк, автомобіль, викрадення
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