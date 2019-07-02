41-річний лучанин викрав автомобіль з СТО
Сьогодні, 18:20
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні незаконного заволодіння автомобілем.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Заява про викрадення автомобіля BMW до поліції надійшла учора, 6 листопада.
Транспортний засіб знаходився в одному із боксів в автомайстерні, ключі також були у цьому ж приміщенні.
Невідомий, скориставшись тимчасовою відсутністю працівників СТО, незаконно заволодів вказаним автомобілем.
Співробітники кримінальної поліції за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та оперативників управління карного розшуку ГУНП відслідкували рух легковика.
Поліцейські оперативно встановили зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Ним виявився раніше судимий 41-річний лучанин.
До слова, у жовтні правоохоронці уже затримували чоловіка за незаконне заволодіння автомобілем Renault Megane у Луцьку. Тоді його взяли під варту. Однак згодом, за клопотанням адвоката, апеляційний суд замінив запобіжний захід на більш м’який – домашній арешт.
Нині, за процесуального керівництва прокуратури, затриманому слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Заява про викрадення автомобіля BMW до поліції надійшла учора, 6 листопада.
Транспортний засіб знаходився в одному із боксів в автомайстерні, ключі також були у цьому ж приміщенні.
Невідомий, скориставшись тимчасовою відсутністю працівників СТО, незаконно заволодів вказаним автомобілем.
Співробітники кримінальної поліції за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та оперативників управління карного розшуку ГУНП відслідкували рух легковика.
Поліцейські оперативно встановили зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Ним виявився раніше судимий 41-річний лучанин.
До слова, у жовтні правоохоронці уже затримували чоловіка за незаконне заволодіння автомобілем Renault Megane у Луцьку. Тоді його взяли під варту. Однак згодом, за клопотанням адвоката, апеляційний суд замінив запобіжний захід на більш м’який – домашній арешт.
Нині, за процесуального керівництва прокуратури, затриманому слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Слідство триває.
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