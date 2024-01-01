На в'їзді до Донеччини бійці волинської бригади підняли оновлений мотиваційний прапор

На в'їзді до Донеччини бійці волинської бригади підняли оновлений мотиваційний прапор
Військовослужбовці 100 окремої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Донецькому напрямку, розгорнули оновлений мотиваційний прапор "Сталевої Сотки" біля стели на в'їзді в Донецьку область.

Як розповів Суспільному пресофіцер бригади Сергій Хомінський, попередній мотиваційний прапор 100 ОМБр, що майорів на флагштоці поблизу в'їзду в Донецькому область із травня 2024 року, зняли та передадуть до одного з музеїв Луцька.

Як змінився мотиваційний прапор 100 ОМбр

Основу неофіційного стяга як і раніше складає геральдичний символ Волині — срібний хрест на червоному тлі, у центрі — щит із зображенням сталевої В’їзної вежі Луцького замку.

Тепер прапор доповнили йменням ОМБр "100 окрема механізована бригада" вгорі та гаслом бригади зі словами "Хоробрим Бог допомагає" внизу полотнища.
На в'їзді до Донеччини бійці волинської бригади підняли оновлений мотиваційний прапор

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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