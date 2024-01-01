Війська рф атакували Запоріжжя: влучили по житлових будинках та лікарні





Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише



Обласна адміністрація повідомляє про 5 ударів. Відомо, що є влучання по житлових будинках та лікарні. Масштаби руйнувань встановлюються.



Федоров також повідомив, що є поранені, але не уточнив їхню кількість.



За даними «Радіо Свобода», постраждало п’ятеро працівників лікарні в Запоріжжі. Людей з медичного закладу евакуюють та переводять до інших місць.



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Упродовж минулої доби, 6 листопада, окупанти завдали 299 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Цивільні жителі не постраждали, однак обласна адміністрація отримала 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.



За жовтень війська рф завдали по Запорізькій області майже 11 тисяч ударів. Лише в результаті ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі 5 листопада постраждали 25 людей та 8 людей загинули.



Загалом від початку великої війни в Запорізькій області були поранені понад 1700 цивільних жителів та 570 — загинули, серед них 38 дітей. Зруйновано та пошкоджено понад 16 100 домогосподарств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти атакували Запоріжжя ракетами та керованими авіабомбами.Про це повідомив начальник Запорізької ОВА, пише Громадське Обласна адміністрація повідомляє про 5 ударів. Відомо, що є влучання по житлових будинках та лікарні. Масштаби руйнувань встановлюються.Федоров також повідомив, що є поранені, але не уточнив їхню кількість.За даними «Радіо Свобода», постраждало п’ятеро працівників лікарні в Запоріжжі. Людей з медичного закладу евакуюють та переводять до інших місць.Упродовж минулої доби, 6 листопада, окупанти завдали 299 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Цивільні жителі не постраждали, однак обласна адміністрація отримала 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.За жовтень війська рф завдали по Запорізькій області майже 11 тисяч ударів. Лише в результаті ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі 5 листопада постраждали 25 людей та 8 людей загинули.Загалом від початку великої війни в Запорізькій області були поранені понад 1700 цивільних жителів та 570 — загинули, серед них 38 дітей. Зруйновано та пошкоджено понад 16 100 домогосподарств.

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