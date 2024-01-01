На Волинській митниці - новий керівник

На Волинській митниці - новий керівник
Відповідно до наказу Держмитслужби України, починаючи з 7 листопада 2024 року тимчасове виконання обов’язків за вакантною посадою начальника Волинської митниці покладено на Стасенка Дмитра Ігоровича – заступника начальника Київської митниці. Керівник прибув на Волинь і провів свою першу нараду з колективом.

Про це повідомили на Волинській митниці.

Стасенко Дмитро Ігорович, радник митної служби І рангу, народився у 1984 році на Черкащині в родині військовослужбовця. Перший фах здобував у Київському військовому ліцеї. Наразі має три вищі освіти з кваліфікаціями юриста (Київський університет права НАН України, 2005), менеджера-економіста (Академія митної служби України, 2010), магістра державного управління (Національна академія державного управління, 2017).

Загальний стаж державної служби – понад 20 років. Свого часу працював у Північній регіональній, Київській регіональній, Кіровоградській, Житомирській митницях. Роботу в митних органах розпочинав у 2005 році, пройшов шлях від інспектора до керівника. Одружений, виховує двох синів.

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Теги: Волинська митниця
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