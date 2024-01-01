Борщовий набір дорожчає: скільки коштують сезонні овочі на луцькому ринку

Борщовий набір дорожчає: скільки коштують сезонні овочі на луцькому ринку
У Луцьку ціни на сезонні овочі, з яких традиційно готують український борщ, цієї осені, порівняно з минулорічною, помітно зросли. Буряк, морква, капуста, картопля подорожчали, що, очевидно, помітно повпливає і на вартість популярної страви.

Журналісти ВолиньPost завітали на луцький ринок “Пасаж” та дізналися, які там нині ціни.

Так, кілограм картоплі продають за 25-30 гривень, морква вартує від 25 до 35 гривень, кіло цибулі можна придбати за 20-25 гривень, капусти - в середньому за 30 гривень, буряк цінять у близько у 25 гривень за кілограм.

Якщо захочете додати до борщу томати, то найдешевші обійдуться від 90 гривень за кілограм, а вітчизняний болгарський перець коштує від 60 гривень за кілограм.
Борщовий набір дорожчає: скільки коштують сезонні овочі на луцькому ринку

Видання “Кореспондент” пише, що у поточному році ціни на овочі, майже удвічі вищі, ніж минулоріч. Високі ціни на борщовий набір цього сезону зумовлені інфляцією, меншими засіяними площами та втратою врожаю через спеку.

Найбільшими темпами подорожчала картопля. Вона є рекордсменом за зростанням ціни в останні місяці, зокрема через несприятливу погоду та нестачу врожаю. Також причиною цьому є високий попит з боку гуртових покупців, які закуповують коренеплід для зберігання.

Врожай капусти цього року теж був поганим. Це змусило продавців підняти на неї ціну. Вплинув на вартість і збільшений попит.
Борщовий набір дорожчає: скільки коштують сезонні овочі на луцькому ринку
Борщовий набір дорожчає: скільки коштують сезонні овочі на луцькому ринку

Борщовий набір дорожчає: скільки коштують сезонні овочі на луцькому ринку


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