В Україні розслідують убивства росіянами 124 українських військовополонених, — ОГП





Про це повідомив керівник управління Департаменту Офісу генпрокурора щодо протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Денис Лисенко, пише



За його словами, стрімке зростання випадків убивств українських захисників під час здачі в полон почалось наприкінці 2023 року і досягло безпрецедентних масштабів у 2024-му.



Найбільше випадків зафіксували у Донецькій області — 17, під час яких убили 62 полонених.



«Ми зараз займаємось аналізом усіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей. І вже готуємо справи стосовно представників вищого командування збройних сил рф, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невживання заходів щодо їхнього припинення та покарання винних», — зазначив Денис Лисенко.



Страти полонених українських бійців



У мережі неодноразово поширювали відео з убивствами українських військовополонених російськими військовими. Наразі українські правоохоронці мають інформацію про страту на полі бою 102 військовополонених.



Зокрема, нещодавно у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців на Покровському напрямку.



Також російські військові розстріляли трьох полонених українських бійців у Нью-Йорку в Донецькій області. Згодом вдалося полонити одного з групи окупантів, які стратили військових.



Окрім того, у російському полоні загинули щонайменше 177 українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою.Про це повідомив керівник управління Департаменту Офісу генпрокурора щодо протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Денис Лисенко, пише Громадське За його словами, стрімке зростання випадків убивств українських захисників під час здачі в полон почалось наприкінці 2023 року і досягло безпрецедентних масштабів у 2024-му.Найбільше випадків зафіксували у Донецькій області — 17, під час яких убили 62 полонених.«Ми зараз займаємось аналізом усіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей. І вже готуємо справи стосовно представників вищого командування збройних сил рф, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невживання заходів щодо їхнього припинення та покарання винних», — зазначив Денис Лисенко.У мережі неодноразово поширювали відео з убивствами українських військовополонених російськими військовими. Наразі українські правоохоронці мають інформацію про страту на полі бою 102 військовополонених.Зокрема, нещодавно у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців на Покровському напрямку.Також російські військові розстріляли трьох полонених українських бійців у Нью-Йорку в Донецькій області. Згодом вдалося полонити одного з групи окупантів, які стратили військових.Окрім того, у російському полоні загинули щонайменше 177 українців.

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