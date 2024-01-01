Вночі окупанти запустили по Україні 106 «шахедів»





Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.



Станом на 12:00 підтверджено збиття 74 безпілотників. Їх знищили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.



25 ворожих безпілотників локаційно втрачені в різних регіонах України.



Війська рф запускали дрони із напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла в росії та тимчасово окупованого Криму.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська рф з вечора 6 листопада і протягом ночі атакували Україну 106 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.Станом на 12:00 підтверджено збиття 74 безпілотників. Їх знищили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.25 ворожих безпілотників локаційно втрачені в різних регіонах України.Війська рф запускали дрони із напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла в росії та тимчасово окупованого Криму.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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