Вночі окупанти запустили по Україні 106 «шахедів»
Сьогодні, 14:12
Війська рф з вечора 6 листопада і протягом ночі атакували Україну 106 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 12:00 підтверджено збиття 74 безпілотників. Їх знищили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
25 ворожих безпілотників локаційно втрачені в різних регіонах України.
Війська рф запускали дрони із напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла в росії та тимчасово окупованого Криму.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 12:00 підтверджено збиття 74 безпілотників. Їх знищили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
25 ворожих безпілотників локаційно втрачені в різних регіонах України.
Війська рф запускали дрони із напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла в росії та тимчасово окупованого Криму.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вночі окупанти запустили по Україні 106 «шахедів»
Сьогодні, 14:12
WSJ: Ще Трампу радять заморозити війну між Україною і рф, але він поки не визначився
Сьогодні, 13:46
На Волині автомобіль зіткнувся з потягом. ФОТО
Сьогодні, 12:34
98% повісток надсилають тим, хто не працює, – Шмигаль
Сьогодні, 12:07