Вночі окупанти запустили по Україні 106 «шахедів»

Вночі окупанти запустили по Україні 106 «шахедів»
Війська рф з вечора 6 листопада і протягом ночі атакували Україну 106 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 74 безпілотників. Їх знищили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

25 ворожих безпілотників локаційно втрачені в різних регіонах України.

Війська рф запускали дрони із напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла в росії та тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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