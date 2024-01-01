Прокурори наполягають на демонтажі самовільно встановленої споруди в Луцьку
Сьогодні, 13:09
Прокурори Луцької окружної прокуратури звернулися до суду із позовом в інтересах держави в особі виконавчого комітету Луцької міської ради, аби зобов'язати суб'єкт господарювання демонтувати самовільно встановлену тимчасову споруду у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що підприємець самовільно встановив торгівельний павільйон на проспекті Соборності в обласному центрі Волині усупереч умов погодження, виданого департаментом економічної політики міської ради, та норм чинного законодавства, які з метою збереження благоустрою забороняють самовільно встановлювати торговельні лотки, павільйони й кіоски на території міста.
Попри те, що міська рада виявила ці порушення, ефективних заходів задля їх усунення орган місцевого самоврядування не вживав. У суді прокурори наполягатимуть на демонтажі самовільно встановленої споруди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що підприємець самовільно встановив торгівельний павільйон на проспекті Соборності в обласному центрі Волині усупереч умов погодження, виданого департаментом економічної політики міської ради, та норм чинного законодавства, які з метою збереження благоустрою забороняють самовільно встановлювати торговельні лотки, павільйони й кіоски на території міста.
Попри те, що міська рада виявила ці порушення, ефективних заходів задля їх усунення орган місцевого самоврядування не вживав. У суді прокурори наполягатимуть на демонтажі самовільно встановленої споруди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вночі окупанти запустили по Україні 106 «шахедів»
Сьогодні, 14:12
WSJ: Ще Трампу радять заморозити війну між Україною і рф, але він поки не визначився
Сьогодні, 13:46
Прокурори наполягають на демонтажі самовільно встановленої споруди в Луцьку
Сьогодні, 13:09
На Волині автомобіль зіткнувся з потягом. ФОТО
Сьогодні, 12:34
98% повісток надсилають тим, хто не працює, – Шмигаль
Сьогодні, 12:07