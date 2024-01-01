Прокурори наполягають на демонтажі самовільно встановленої споруди в Луцьку

Прокурори наполягають на демонтажі самовільно встановленої споруди в Луцьку
Прокурори Луцької окружної прокуратури звернулися до суду із позовом в інтересах держави в особі виконавчого комітету Луцької міської ради, аби зобов'язати суб'єкт господарювання демонтувати самовільно встановлену тимчасову споруду у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори з'ясували, що підприємець самовільно встановив торгівельний павільйон на проспекті Соборності в обласному центрі Волині усупереч умов погодження, виданого департаментом економічної політики міської ради, та норм чинного законодавства, які з метою збереження благоустрою забороняють самовільно встановлювати торговельні лотки, павільйони й кіоски на території міста.

Попри те, що міська рада виявила ці порушення, ефективних заходів задля їх усунення орган місцевого самоврядування не вживав. У суді прокурори наполягатимуть на демонтажі самовільно встановленої споруди.

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Теги: Волинь, прокуратура
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