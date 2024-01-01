На Волині автомобіль зіткнувся з потягом. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні о 09:33 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Тупали Луківської громади трапилась зіткнення поїзда з легковим автомобілем.



На місце події направлено черговий підрозділ 4 ДПРЧ з міста Ковеля.

Рятувальники, які прибули на виклик, від’єднали акумуляторну батарею в автівці, щоб запобігти загорянню.



В легковому автомобілі перебувало двоє чоловіків, від госпіталізації вони відмовилися.



Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники Ковельщини ліквідували наслідки ДТП за участі легкового автомобіля та потяга.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні о 09:33 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Тупали Луківської громади трапилась зіткнення поїзда з легковим автомобілем.На місце події направлено черговий підрозділ 4 ДПРЧ з міста Ковеля.Рятувальники, які прибули на виклик, від’єднали акумуляторну батарею в автівці, щоб запобігти загорянню.В легковому автомобілі перебувало двоє чоловіків, від госпіталізації вони відмовилися.Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.

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