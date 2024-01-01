На Волині автомобіль зіткнувся з потягом. ФОТО

На Волині автомобіль зіткнувся з потягом. ФОТО
Рятувальники Ковельщини ліквідували наслідки ДТП за участі легкового автомобіля та потяга.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 09:33 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Тупали Луківської громади трапилась зіткнення поїзда з легковим автомобілем.

На місце події направлено черговий підрозділ 4 ДПРЧ з міста Ковеля.
Рятувальники, які прибули на виклик, від’єднали акумуляторну батарею в автівці, щоб запобігти загорянню.

В легковому автомобілі перебувало двоє чоловіків, від госпіталізації вони відмовилися.
На Волині автомобіль зіткнувся з потягом. ФОТО

Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.

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Теги: Волинь, потяг, автомобіль
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