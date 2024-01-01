З’їхав у канаву та перекинувся: на Волині загинув тракторист

З’їхав у канаву та перекинувся: на Волині загинув тракторист
У Камінь-Каширьскому районі внаслідок ДТП загинув тракторист: поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 6 листопада, на вулиці Береговій у селі Залізниця.

46-річний житель Любешівської громади, керуючи міні-трактором DW 244, ймовірно, не впорався з керуванням, Автопригода трапилася учора, 6 листопада, на вулиці Береговій у селі Залізниця.

46-річний житель Любешівської громади, керуючи міні-трактором DW 244, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав у меліоративну канаву та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій помер на місці пригоди.

За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Внаслідок ДТП водій помер на місці пригоди.

За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, тракторист, поліція
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