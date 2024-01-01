З’їхав у канаву та перекинувся: на Волині загинув тракторист
Сьогодні, 11:04
У Камінь-Каширьскому районі внаслідок ДТП загинув тракторист: поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 6 листопада, на вулиці Береговій у селі Залізниця.
46-річний житель Любешівської громади, керуючи міні-трактором DW 244, ймовірно, не впорався з керуванням, Автопригода трапилася учора, 6 листопада, на вулиці Береговій у селі Залізниця.
46-річний житель Любешівської громади, керуючи міні-трактором DW 244, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав у меліоративну канаву та перекинувся.
Внаслідок ДТП водій помер на місці пригоди.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Внаслідок ДТП водій помер на місці пригоди.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 6 листопада, на вулиці Береговій у селі Залізниця.
46-річний житель Любешівської громади, керуючи міні-трактором DW 244, ймовірно, не впорався з керуванням, Автопригода трапилася учора, 6 листопада, на вулиці Береговій у селі Залізниця.
46-річний житель Любешівської громади, керуючи міні-трактором DW 244, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав у меліоративну канаву та перекинувся.
Внаслідок ДТП водій помер на місці пригоди.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Внаслідок ДТП водій помер на місці пригоди.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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