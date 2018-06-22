29-річна волинянка підпалила автомобіль свого знайомого

29-річна волинянка підпалила автомобіль свого знайомого
У Володимирі поліцейські оперативно встановили особу жінки, причетної до підпалу автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився у вівторок, 5 листопада, на вулиці Смотрицького у райцентрі.

Повідомлення про пожежу до поліції надійшло близько 21:20 год. На місце направилась слідчо-оперативна група поліції, співробітники ДСНС.

Пожежу рятувальники ліквідували, ніхто з людей не постраждав.

З’ясувалось, що пошкоджений транспортний засіб, ВАЗ 21099, належить 33-річному жителю Володимирського району.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що підпал легковика, на побутовому ґрунті, скоїла знайома потерпілого – 29-річна жителька Володимира.

Учора, 6 листопада, слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, автомобіль, підпал
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