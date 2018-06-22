29-річна волинянка підпалила автомобіль свого знайомого

У Володимирі поліцейські оперативно встановили особу жінки, причетної до підпалу автомобіля.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився у вівторок, 5 листопада, на вулиці Смотрицького у райцентрі.Повідомлення про пожежу до поліції надійшло близько 21:20 год. На місце направилась слідчо-оперативна група поліції, співробітники ДСНС.Пожежу рятувальники ліквідували, ніхто з людей не постраждав.З’ясувалось, що пошкоджений транспортний засіб, ВАЗ 21099, належить 33-річному жителю Володимирського району.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що підпал легковика, на побутовому ґрунті, скоїла знайома потерпілого – 29-річна жителька Володимира.Учора, 6 листопада, слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.Досудове розслідування триває.