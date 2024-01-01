Радники Трампа пропонують новий план завершення війни в Україні: зі зброєю від США, але без НАТО — WSJ

Дональд Трамп досі не обрав конкретного плану, за яким пропонуватиме завершити війну в Україні. Однак деякі радники пропонують змусити Україну не вступати в НАТО протягом 20 років.



Про це пише Wall Street Journal із посиланням на радників Трампа, повідомляє



Ті кажуть, що він не знає, зокрема, як буде переконувати російського лідера володимира путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.



Радники запропонували свої ідеї, але вирішувати, за якою з них вести політику, має сам Трамп. Якої з цих стратегій він буде дотримуватися і чи буде він це робити взагалі, залишається незрозумілим.



WSJ пише, що більш традиційно налаштовані союзники Трампа, як-от колишній державний секретар, що може стати міністром оборони, Майк Помпео, наполягатимуть на такому плані, який не дасть москві великої перемоги.



Водночас інші радники, як-от кандидат на посаду голови Державного департаменту або радника з питань національної безпеки Річард Гренелл, можуть прагнути швидкого завершення війни навіть коштом поступок росії.



Утім, усі такі плани відрізняються від підходу чинного президента США Джо Байдена, який переконаний, що Київ сам вирішує, коли починати переговори. Натомість усі плани радників і союзників Трампа рекомендують заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.



Одна з раніше невідомих ідей передбачає, що Київ пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а США в обмін на це продовжуватимуть надсилати Україні зброю. росія та Україна нібито мали б погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 км.



Порядок на цій території підтримуватимуть точно не американські війська і не ті міжнародні організації, які США фінансують, як-от ООН.



«Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи», — сказав неназваний член команди Трампа.

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