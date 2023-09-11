Арештований на Волині вантаж з умістом дорогоцінних металів продали на торгах за 7 мільйонів

Переданий волинськими прокурорами в управління АРМА арештований вантаж з умістом дорогоцінних металів продали на електронних торгах за 7 мільйонів гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Ще у лютому 2023 року на Волині було викрито схему незаконного вивезення суб'єктами господарювання за сприяння працівників митниці з України до країн Європейського Союзу золота, платини та кольорових металів.Нагадаємо, тоді у двох вантажівках з причепами, які прямували через кордон, правоохоронці виявили понад 45 тонн брухту, оформленого як мідно-цинковий шлак, але насправді відходи містили платину, золото, срібло та інші кольорові метали .Згідно з ухвалою суду у серпні 2023 року арештований вантаж був переданий в управління Національному агентству України з питань розшуку активів.Нині вантаж проданий на електронних торгах за 7 мільйонів гривень – і ці кошти надійшли у державний бюджет.У кримінальному провадженні про зловживання на митниці триває досудове розслідування, яке провадить ТУ ДБР у Львові.