Арештований на Волині вантаж з умістом дорогоцінних металів продали на торгах за 7 мільйонів
Сьогодні, 10:43
Переданий волинськими прокурорами в управління АРМА арештований вантаж з умістом дорогоцінних металів продали на електронних торгах за 7 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Ще у лютому 2023 року на Волині було викрито схему незаконного вивезення суб'єктами господарювання за сприяння працівників митниці з України до країн Європейського Союзу золота, платини та кольорових металів.
Нагадаємо, тоді у двох вантажівках з причепами, які прямували через кордон, правоохоронці виявили понад 45 тонн брухту, оформленого як мідно-цинковий шлак, але насправді відходи містили платину, золото, срібло та інші кольорові метали .
Згідно з ухвалою суду у серпні 2023 року арештований вантаж був переданий в управління Національному агентству України з питань розшуку активів.
Нині вантаж проданий на електронних торгах за 7 мільйонів гривень – і ці кошти надійшли у державний бюджет.
У кримінальному провадженні про зловживання на митниці триває досудове розслідування, яке провадить ТУ ДБР у Львові.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Ще у лютому 2023 року на Волині було викрито схему незаконного вивезення суб'єктами господарювання за сприяння працівників митниці з України до країн Європейського Союзу золота, платини та кольорових металів.
Нагадаємо, тоді у двох вантажівках з причепами, які прямували через кордон, правоохоронці виявили понад 45 тонн брухту, оформленого як мідно-цинковий шлак, але насправді відходи містили платину, золото, срібло та інші кольорові метали .
Згідно з ухвалою суду у серпні 2023 року арештований вантаж був переданий в управління Національному агентству України з питань розшуку активів.
Нині вантаж проданий на електронних торгах за 7 мільйонів гривень – і ці кошти надійшли у державний бюджет.
У кримінальному провадженні про зловживання на митниці триває досудове розслідування, яке провадить ТУ ДБР у Львові.
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