98% повісток надсилають тим, хто не працює, – Шмигаль





Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму, пише



"Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена", – сказав він.



Шмигаль уточнив, що лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про чотири кроки уряду для збору додаткових коштів на оборону, серед яких принцип "воюй або працюй", що має вивести ринок праці з тіні.



Кабінет міністрів України напрацьовує з бізнесом і військовими експертами поправки до параметрів бронювання, які найближчим часом будуть впроваджені.



23 жовтня Кабінет міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.



На сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.



9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 98% повісток у першу чергу отримують ті військовозобов'язані, хто офіційно не працює та взагалі не платить податки з доходу.Про це повідомив прем'єр-міністр Українипід час Київського міжнародного економічного форуму, пише Економічна правда "Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена", – сказав він.Шмигаль уточнив, що лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють.Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про чотири кроки уряду для збору додаткових коштів на оборону, серед яких принцип "воюй або працюй", що має вивести ринок праці з тіні.Кабінет міністрів України напрацьовує з бізнесом і військовими експертами поправки до параметрів бронювання, які найближчим часом будуть впроваджені.23 жовтня Кабінет міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.На сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

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