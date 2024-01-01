Татаров з 2014 року щонайменше 9 разів літав до росії, - ЗМІ

Олег Татаров щонайменше дев'ять разів літав до Москви після окупації Криму і вторгнення Росії в Донецьку і Луганську області в 2014.



Про це пишуть "Схеми" з посиланням на дані авіаперельотів Татарова, повідомляє



За даними медіа, Татаров, який тоді був адвокатом, тричі бував у Росії в 2017 році, чотири рази – в 2018, двічі – в 2019 році. Остання поїздка відбулася в перший день після перемоги Володимира Зеленського на виборах.



"Прохання прокоментувати свої поїздки до столиці країни-агресорки, надіслане «Схемами» до Офісу президента, Олег Татаров на час публікації матеріалу залишив без відповіді", – повідомили журналісти.



Більшість перельотів Татарова відбувалася через Мінськ, оскільки прямого авіасполучення з росіянами після їх нападу не було.



Журналісти з'ясували, що 27 серпня 2017 року Олег Татаров прилетів з України в мінський аеропорт, звідки того ж дня вирушив до Москви, приземлившись в аеропорту Внуково.



"Наступного дня, 28 серпня, Олег Татаров вилетів з аеропорту Домодєдово у Білорусь і наступного дня повернувся до України", – з'ясували "Схеми".



За місяць Татаров знову вирушив у дводенну подорож до Росії. 26 вересня він прилетів до Мінська, а звідти попрямував рейсом до Москви.



"27 вересня літаком Татаров повернувся в Білорусь і того ж дня полетів в Україну", – повідомили в розслідуванні.



12 грудня 2017 року Татаров вилетів до Москви з Мінська, куди дістався з України, і тим же маршрутом повернувся.



"В 2018 році Татаров був у Росії чотири рази – в березні, жовтні, листопаді та грудні. В усіх випадках Татаров літав до Москви через Білорусь та не затримувався в РФ більше, аніж на день. У 2019 році Татаров двічі літав до РФ. 12 березня зранку він прилетів до Росії зі столиці Катару Дохи. Того ж дня він вилетів до Мінська і звідки літаком попрямував до України", – додали журналісти.



Остання поїздка, судячи з отриманих журналістами даних, відбулася 22 квітня. Татаров звичним маршрутом вирушив до Білорусі, а звідти – до Росії. 23 квітня увечері він полетів назад.



Окрім того, "Схеми" з'ясували, що в 2015 році Татаров їздив до окупованого Криму – через КПК "Джанкой". Назад вертався через два дні. Авто, яким він в'їхав на окуповану територію, належала на той час працівнику компанії, якою володіла Ружина адвоката Василя Фаринника.



Татаров у 2008 пішов працювати в Головне слідче управління МВС, яке тоді очолював Фаринник. Пізніше Фаринник зробив його партнером в адвокатській фірмі.



Олег Татаров до того, як став заступником голови Офісу президента, займався адвокатською діяльністю, зокрема, представляв інтереси олігарха Вадима Новінського та експершого заступника голови адміністрації президента часів Януковича юриста Андрія Портнова.



Олег Татаров працював у системі МВС за часів Віктора Януковича. У 2021 він став фігурантом справи, що стосується розкрадання коштів Нацгвардії через оборудку будівельної корпорації з наданням НГУ більш дешевого житла для військових. Основним підозрюваним є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась. Заступник голови Офісу президента Олег Татаров підозрювався в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд". Татаров почав фігурувати в справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив його у злочині.



Татарову кілька разів не могли обрати запобіжний захід, а 30 грудня 2020 прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно нього.



В ОПУ після початку кримінального провадження заявляли, що відсторонили Татарова від обов'язків на час слідства, але не звільнили.



У листопаді в СБУ повідомили, що після зміни органу досудового розслідування матеріали справи фактично не надійшли від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.



Навесні цього року слідчі СБУ двічі звертилися до суду щодо продовження строку досудового розслідування в цій справі, однак обидва звернення були відхилені судом.



У листопаді 2021 стало відомо, що Татаров повернувся до взаємодії з правоохоронними органами.



Цього року президент сказав, що на початку повномасштабного вторгнення Олег Татаров разом із нинішнім головою СБУ "вбивали чеченців в Україні в Києві".



Згодом ексміністр оборони Олексій Резніков сказав, що на початку війни в Києві були ДРГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник голови Офісу президентащонайменше дев'ять разів літав до Москви після окупації Криму і вторгнення Росії в Донецьку і Луганську області в 2014.Про це пишуть "Схеми" з посиланням на дані авіаперельотів Татарова, повідомляє Громадське За даними медіа, Татаров, який тоді був адвокатом, тричі бував у Росії в 2017 році, чотири рази – в 2018, двічі – в 2019 році. Остання поїздка відбулася в перший день після перемоги Володимира Зеленського на виборах."Прохання прокоментувати свої поїздки до столиці країни-агресорки, надіслане «Схемами» до Офісу президента, Олег Татаров на час публікації матеріалу залишив без відповіді", – повідомили журналісти.Більшість перельотів Татарова відбувалася через Мінськ, оскільки прямого авіасполучення з росіянами після їх нападу не було.Журналісти з'ясували, що 27 серпня 2017 року Олег Татаров прилетів з України в мінський аеропорт, звідки того ж дня вирушив до Москви, приземлившись в аеропорту Внуково."Наступного дня, 28 серпня, Олег Татаров вилетів з аеропорту Домодєдово у Білорусь і наступного дня повернувся до України", – з'ясували "Схеми".За місяць Татаров знову вирушив у дводенну подорож до Росії. 26 вересня він прилетів до Мінська, а звідти попрямував рейсом до Москви."27 вересня літаком Татаров повернувся в Білорусь і того ж дня полетів в Україну", – повідомили в розслідуванні.12 грудня 2017 року Татаров вилетів до Москви з Мінська, куди дістався з України, і тим же маршрутом повернувся."В 2018 році Татаров був у Росії чотири рази – в березні, жовтні, листопаді та грудні. В усіх випадках Татаров літав до Москви через Білорусь та не затримувався в РФ більше, аніж на день. У 2019 році Татаров двічі літав до РФ. 12 березня зранку він прилетів до Росії зі столиці Катару Дохи. Того ж дня він вилетів до Мінська і звідки літаком попрямував до України", – додали журналісти.Остання поїздка, судячи з отриманих журналістами даних, відбулася 22 квітня. Татаров звичним маршрутом вирушив до Білорусі, а звідти – до Росії. 23 квітня увечері він полетів назад.Окрім того, "Схеми" з'ясували, що в 2015 році Татаров їздив до окупованого Криму – через КПК "Джанкой". Назад вертався через два дні. Авто, яким він в'їхав на окуповану територію, належала на той час працівнику компанії, якою володіла Ружина адвоката Василя Фаринника.Татаров у 2008 пішов працювати в Головне слідче управління МВС, яке тоді очолював Фаринник. Пізніше Фаринник зробив його партнером в адвокатській фірмі.Олег Татаров до того, як став заступником голови Офісу президента, займався адвокатською діяльністю, зокрема, представляв інтереси олігарха Вадима Новінського та експершого заступника голови адміністрації президента часів Януковича юриста Андрія Портнова.Олег Татаров працював у системі МВС за часів Віктора Януковича. У 2021 він став фігурантом справи, що стосується розкрадання коштів Нацгвардії через оборудку будівельної корпорації з наданням НГУ більш дешевого житла для військових. Основним підозрюваним є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась. Заступник голови Офісу президента Олег Татаров підозрювався в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд". Татаров почав фігурувати в справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив його у злочині.Татарову кілька разів не могли обрати запобіжний захід, а 30 грудня 2020 прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно нього.В ОПУ після початку кримінального провадження заявляли, що відсторонили Татарова від обов'язків на час слідства, але не звільнили.У листопаді в СБУ повідомили, що після зміни органу досудового розслідування матеріали справи фактично не надійшли від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.Навесні цього року слідчі СБУ двічі звертилися до суду щодо продовження строку досудового розслідування в цій справі, однак обидва звернення були відхилені судом.У листопаді 2021 стало відомо, що Татаров повернувся до взаємодії з правоохоронними органами.Цього року президент сказав, що на початку повномасштабного вторгнення Олег Татаров разом із нинішнім головою СБУ "вбивали чеченців в Україні в Києві".Згодом ексміністр оборони Олексій Резніков сказав, що на початку війни в Києві були ДРГ.

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