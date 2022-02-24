Польоти з України можуть відновити на початку 2025 року: які розглядають аеропорти
Сьогодні, 19:15
Польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль" - можуть відновити до кінця січня 2025 року.
Про це заявив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі, пише Економічна правда.
"Думаю, якщо нам пощастить, то в січні у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати з України", - сказав Еллісон.
За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт "Бориспіль".
"Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на "Борисполі", проте початковий фокус - "Львів". Сім хвилин польоту від Польщі", - сказав старший партнер компанії Marsh McLennan.
Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.
За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.
"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", - сказав він.
Читайте також: Україна – не Ізраїль. Чи можливо відкрити українське небо до кінця війни?
Польоти цивільної авіації над Україною були повністю закриті 24 лютого 2022 року.
У квітні 2023 року Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться.
У жовтні того ж року, міжнародний аеропорт "Бориспіль" заявив, що готовий розпочати приймати літаки вже за місяць після закінчення війни.
У листопаді 2023 року керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні ще до завершення війни, ймовірно, відкриють один з цивільних аеропортів.
Компанія "Супернова Ейрлайнз" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.
Міністерство розвитку громад спільно з керівниками міжнародних аеропортів презентували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі, пише Економічна правда.
"Думаю, якщо нам пощастить, то в січні у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати з України", - сказав Еллісон.
За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт "Бориспіль".
"Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на "Борисполі", проте початковий фокус - "Львів". Сім хвилин польоту від Польщі", - сказав старший партнер компанії Marsh McLennan.
Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.
За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.
"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", - сказав він.
Читайте також: Україна – не Ізраїль. Чи можливо відкрити українське небо до кінця війни?
Польоти цивільної авіації над Україною були повністю закриті 24 лютого 2022 року.
У квітні 2023 року Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться.
У жовтні того ж року, міжнародний аеропорт "Бориспіль" заявив, що готовий розпочати приймати літаки вже за місяць після закінчення війни.
У листопаді 2023 року керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні ще до завершення війни, ймовірно, відкриють один з цивільних аеропортів.
Компанія "Супернова Ейрлайнз" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.
Міністерство розвитку громад спільно з керівниками міжнародних аеропортів презентували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Запоріжжі загинув 26-річний воїн з Волині Андрій Федорук
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
Сьогодні, 20:00
Польоти з України можуть відновити на початку 2025 року: які розглядають аеропорти
Сьогодні, 19:15
41-річний лучанин викрав автомобіль з СТО
Сьогодні, 18:20
Татаров з 2014 року щонайменше 9 разів літав до росії, - ЗМІ
Сьогодні, 17:55