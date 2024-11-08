У Київській області внаслідок російської атаки поранені четверо людей – водії авто
Сьогодні, 09:14
Унаслідок російської ракетної атаки в Київській області поранені четверо людей. Вони постраждали від падіння уламків ворожих цілей.
Це водії авто, які перебували в своїх машинах біля місця падіння уламків. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, пише LB.ua.
"Чоловіки отримали поранення різних ступенів. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні", – сказав він.
У Національній поліції уточнили, що також пошкоджено недіючу газову АЗС.
Цієї ночі ворог бив з різного озброєння. Дронами росіянами атакували Одесу: там загинула одна людина і ще дев'ять поранені. Бомбами окупанти вдарили по Харкову: там поранення отримали 25 людей, пошкоджено історичну забудову.
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Це водії авто, які перебували в своїх машинах біля місця падіння уламків. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, пише LB.ua.
"Чоловіки отримали поранення різних ступенів. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні", – сказав він.
У Національній поліції уточнили, що також пошкоджено недіючу газову АЗС.
Цієї ночі ворог бив з різного озброєння. Дронами росіянами атакували Одесу: там загинула одна людина і ще дев'ять поранені. Бомбами окупанти вдарили по Харкову: там поранення отримали 25 людей, пошкоджено історичну забудову.
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