У Київській області внаслідок російської атаки поранені четверо людей – водії авто

У Київській області внаслідок російської атаки поранені четверо людей – водії авто
Унаслідок російської ракетної атаки в Київській області поранені четверо людей. Вони постраждали від падіння уламків ворожих цілей.

Це водії авто, які перебували в своїх машинах біля місця падіння уламків. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, пише LB.ua.

"Чоловіки отримали поранення різних ступенів. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні", – сказав він.

У Національній поліції уточнили, що також пошкоджено недіючу газову АЗС.

Цієї ночі ворог бив з різного озброєння. Дронами росіянами атакували Одесу: там загинула одна людина і ще дев'ять поранені. Бомбами окупанти вдарили по Харкову: там поранення отримали 25 людей, пошкоджено історичну забудову.
У Київській області внаслідок російської атаки поранені четверо людей – водії авто
У Київській області внаслідок російської атаки поранені четверо людей – водії авто

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Теги: Росія, Україна, війна
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