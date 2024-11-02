На Запоріжжі загинув Герой з Луцької громади Олександр Пікусь

Олександр Пікусь.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Мешканець с.Шепель Луцької міської територіальної громади Пікусь Олександр Валерійович, 10.09.1985 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого оператора 2 взводу протитанкових ракетних комплексів роти протитанкових ракетних комплексів.



Старший солдат Пікусь Олександр Валерійович загинув 02.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з Луцької громадиПро це повідомив міський голова Луцька"На жаль, маємо ще одну втрату.Мешканець с.Шепель Луцької міської територіальної громади Пікусь Олександр Валерійович, 10.09.1985 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого оператора 2 взводу протитанкових ракетних комплексів роти протитанкових ракетних комплексів.Старший солдат Пікусь Олександр Валерійович загинув 02.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

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