На Запоріжжі загинув Герой з Луцької громади Олександр Пікусь

На Запоріжжі загинув Герой з Луцької громади Олександр Пікусь
На війні загинув Герой з Луцької громади Олександр Пікусь.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Мешканець с.Шепель Луцької міської територіальної громади Пікусь Олександр Валерійович, 10.09.1985 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого оператора 2 взводу протитанкових ракетних комплексів роти протитанкових ракетних комплексів.

Старший солдат Пікусь Олександр Валерійович загинув 02.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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