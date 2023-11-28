Заморила дитину голодом – 19-річна волинянка два роки відбуватиме покарання за ґратами

Заморила дитину голодом – 19-річна волинянка два роки відбуватиме покарання за ґратами
Волинський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, яким 19-річній волинянці, визнаній винуватою у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі із встановленням однорічного іспитового строку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Нагадаємо, через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців.

Народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині.

Маля померло.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.

Суд першої інстанції призначив жінці покарання, не повязане з реальним позбавленням волі.

Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.

Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив жінці покарання у виді двох років реального позбавлення волі.


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Теги: дитина, матір, прокуратура
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