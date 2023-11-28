Заморила дитину голодом – 19-річна волинянка два роки відбуватиме покарання за ґратами
Сьогодні, 12:45
Волинський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, яким 19-річній волинянці, визнаній винуватою у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі із встановленням однорічного іспитового строку.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців.
Народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині.
Маля померло.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.
Суд першої інстанції призначив жінці покарання, не повязане з реальним позбавленням волі.
Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив жінці покарання у виді двох років реального позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців.
Народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині.
Маля померло.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.
Суд першої інстанції призначив жінці покарання, не повязане з реальним позбавленням волі.
Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив жінці покарання у виді двох років реального позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У рідне місто «На щиті» назавжди повертається військовослужбовиця з Волині Марина Ізотова
Сьогодні, 13:08
Заморила дитину голодом – 19-річна волинянка два роки відбуватиме покарання за ґратами
Сьогодні, 12:45
Ще одна пожежа: на Волині вночі горів житловий будинок
Сьогодні, 12:19