Заморила дитину голодом – 19-річна волинянка два роки відбуватиме покарання за ґратами

Волинський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, яким 19-річній волинянці, визнаній винуватою у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі із встановленням однорічного іспитового строку.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Нагадаємо, через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців.Народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині.Маля померло.Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.Суд першої інстанції призначив жінці покарання, не повязане з реальним позбавленням волі.Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив жінці покарання у виді двох років реального позбавлення волі.