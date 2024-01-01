Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомив про звільнення зі служби
Сьогодні, 16:16
Відомий генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який у 2022 році керував успішною обороною Миколаєва, повідомив про звільнення зі служби за станом здоров’я.
Про це пише Громадське з посиланням на заяву Марченка.
«Звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров’ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним», — написав він.
Зазначимо, Дмитро Марченко (позивний Марчелло) родом із Вознесенська на Миколаївщині, кадровий військовий. У 2014 році служив в 79 окремій десантно-штурмовій бригаді. Коли почалися заворушення в Криму, їздив на розвідку «під прикриттям», прикинувшись цивільним таксистом.
Марченко також брав участь в «Ізваринському котлі», зумівши вивести побратимів з оточення, брав учать у боях за Донецький аеропорт, перебував у лавах «кіборгів».
У 2019 році отримав звання генерал-майора. У ЗМІ його називали «генералом-реформатором» та «одним із головних двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення Збройних сил».
У листопаді 2019 року п’ятьом високопосадовцям Міноборони, серед яких був і начальник управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитро Марченко, оголосили підозри у справі про закупівлі бракованих бронежилетів. Сам Марченко заявив про «сфабриковані карні справи».
У 2022 році Дмитро Марченко керував успішною обороною Миколаєва.
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Про це пише Громадське з посиланням на заяву Марченка.
«Звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров’ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним», — написав він.
Зазначимо, Дмитро Марченко (позивний Марчелло) родом із Вознесенська на Миколаївщині, кадровий військовий. У 2014 році служив в 79 окремій десантно-штурмовій бригаді. Коли почалися заворушення в Криму, їздив на розвідку «під прикриттям», прикинувшись цивільним таксистом.
Марченко також брав участь в «Ізваринському котлі», зумівши вивести побратимів з оточення, брав учать у боях за Донецький аеропорт, перебував у лавах «кіборгів».
У 2019 році отримав звання генерал-майора. У ЗМІ його називали «генералом-реформатором» та «одним із головних двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення Збройних сил».
У листопаді 2019 року п’ятьом високопосадовцям Міноборони, серед яких був і начальник управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитро Марченко, оголосили підозри у справі про закупівлі бракованих бронежилетів. Сам Марченко заявив про «сфабриковані карні справи».
У 2022 році Дмитро Марченко керував успішною обороною Миколаєва.
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