Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомив про звільнення зі служби

Дмитро Марченко, який у 2022 році керував успішною обороною Миколаєва, повідомив про звільнення зі служби за станом здоров’я.



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«Звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров’ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним», — написав він.



Зазначимо, Дмитро Марченко (позивний Марчелло) родом із Вознесенська на Миколаївщині, кадровий військовий. У 2014 році служив в 79 окремій десантно-штурмовій бригаді. Коли почалися заворушення в Криму, їздив на розвідку «під прикриттям», прикинувшись цивільним таксистом.



Марченко також брав участь в «Ізваринському котлі», зумівши вивести побратимів з оточення, брав учать у боях за Донецький аеропорт, перебував у лавах «кіборгів».



У 2019 році отримав звання генерал-майора. У ЗМІ його називали «генералом-реформатором» та «одним із головних двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення Збройних сил».



У листопаді 2019 року п’ятьом високопосадовцям Міноборони, серед яких був і начальник управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитро Марченко, оголосили підозри у справі про закупівлі бракованих бронежилетів. Сам Марченко заявив про «сфабриковані карні справи».



У 2022 році Дмитро Марченко керував успішною обороною Миколаєва.

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