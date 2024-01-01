Підтвердили загибель 57-річного Героя з Волині Анатолія Марищука

Анатолій Марищук.



Про це



"На превеликий жаль, до Боратинської громади знову надійшла трагічна звістка. 7 серпня 2024 року під час мінометного обстрілу та скидання боєприпасів з дронів противником в районі виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області загинув 57-річний житель села Суховоля Анатолій Володимирович Марищук.



Церемонія поховання Захисника відбудеться в неділю, 10 листопада.



О 09:00 жалобний кортеж вирушить з моргу.



О 09:30 живим коридором зустрічаємо траурний кортеж Героя у селі Радомишль по вулиці Центральна.



О 10:00 розпочнеться заупокійна служба в місцевому храмі.



Просимо гідно зустріти та вшанувати нашого полеглого земляка", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув житель села СуховоляПро це повідомили у Боратинській громаді."На превеликий жаль, до Боратинської громади знову надійшла трагічна звістка. 7 серпня 2024 року під час мінометного обстрілу та скидання боєприпасів з дронів противником в районі виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області загинув 57-річний житель села Суховоля Анатолій Володимирович Марищук.Церемонія поховання Захисника відбудеться в неділю, 10 листопада.О 09:00 жалобний кортеж вирушить з моргу.О 09:30 живим коридором зустрічаємо траурний кортеж Героя у селі Радомишль по вулиці Центральна.О 10:00 розпочнеться заупокійна служба в місцевому храмі.Просимо гідно зустріти та вшанувати нашого полеглого земляка", - йдеться в повідомленні.

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