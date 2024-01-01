Підтвердили загибель 57-річного Героя з Волині Анатолія Марищука

Підтвердили загибель 57-річного Героя з Волині Анатолія Марищука
Захищаючи Україну, загинув житель села Суховоля Анатолій Марищук.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

"На превеликий жаль, до Боратинської громади знову надійшла трагічна звістка. 7 серпня 2024 року під час мінометного обстрілу та скидання боєприпасів з дронів противником в районі виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області загинув 57-річний житель села Суховоля Анатолій Володимирович Марищук.

Церемонія поховання Захисника відбудеться в неділю, 10 листопада.

О 09:00 жалобний кортеж вирушить з моргу.

О 09:30 живим коридором зустрічаємо траурний кортеж Героя у селі Радомишль по вулиці Центральна.

О 10:00 розпочнеться заупокійна служба в місцевому храмі.

Просимо гідно зустріти та вшанувати нашого полеглого земляка", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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