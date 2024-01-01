Підтвердили загибель 57-річного Героя з Волині Анатолія Марищука
Сьогодні, 19:24
Захищаючи Україну, загинув житель села Суховоля Анатолій Марищук.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
"На превеликий жаль, до Боратинської громади знову надійшла трагічна звістка. 7 серпня 2024 року під час мінометного обстрілу та скидання боєприпасів з дронів противником в районі виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області загинув 57-річний житель села Суховоля Анатолій Володимирович Марищук.
Церемонія поховання Захисника відбудеться в неділю, 10 листопада.
О 09:00 жалобний кортеж вирушить з моргу.
О 09:30 живим коридором зустрічаємо траурний кортеж Героя у селі Радомишль по вулиці Центральна.
О 10:00 розпочнеться заупокійна служба в місцевому храмі.
Просимо гідно зустріти та вшанувати нашого полеглого земляка", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
"На превеликий жаль, до Боратинської громади знову надійшла трагічна звістка. 7 серпня 2024 року під час мінометного обстрілу та скидання боєприпасів з дронів противником в районі виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області загинув 57-річний житель села Суховоля Анатолій Володимирович Марищук.
Церемонія поховання Захисника відбудеться в неділю, 10 листопада.
О 09:00 жалобний кортеж вирушить з моргу.
О 09:30 живим коридором зустрічаємо траурний кортеж Героя у селі Радомишль по вулиці Центральна.
О 10:00 розпочнеться заупокійна служба в місцевому храмі.
Просимо гідно зустріти та вшанувати нашого полеглого земляка", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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