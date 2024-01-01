Шмигаль відповів, чи підпише президент законопроєкт про дрова

Володимир Зеленський не підпише резонансний законопроєкт Верховної Ради, який передбачає штрафи за зберігання дров без документів.



Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання, повідомляє



"У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде", — заявив прем'єр.



За його словами, президент України не підпише законопроєкт про штрафи за зберігання дров.



"Більше того, держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", — резюмував Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українине підпише резонансний законопроєкт Верховної Ради, який передбачає штрафи за зберігання дров без документів.Про це заявив прем’єр-міністрпід час урядового засідання, повідомляє РБК-Україна "У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде", — заявив прем'єр.За його словами, президент України не підпише законопроєкт про штрафи за зберігання дров."Більше того, держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", — резюмував Шмигаль.

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