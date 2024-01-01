Льотчик Karaya з луцької бригади отримав квартиру за свій героїзм

Президентвручив сертифікат на квартиру льотчику з луцької бригадиз позивним Karaya.Відео з вручення з'явилось на сторінці глави держави у Фейсбук.Глава держави вручив 30 сертифікатів на житло Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.:25 – воїнам і рідним загиблих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони;5 – Нацгвардійцям та представникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Серед них опинився й льотчик з луцької бригади Вадим Ворошилов.Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилов отримав 5 грудня 2022 – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу. Окрім того, 8 серпня 2022 року його нагородили орденом «За мужність» III ступеня.