Льотчик Karaya з луцької бригади отримав квартиру за свій героїзм

Льотчик Karaya з луцької бригади отримав квартиру за свій героїзм
Президент Володимир Зеленський вручив сертифікат на квартиру льотчику з луцької бригади Вадиму Ворошилову з позивним Karaya.

Відео з вручення з'явилось на сторінці глави держави у Фейсбук.

Глава держави вручив 30 сертифікатів на житло Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.:

25 – воїнам і рідним загиблих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони;
5 – Нацгвардійцям та представникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Серед них опинився й льотчик з луцької бригади Вадим Ворошилов.

Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилов отримав 5 грудня 2022 – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу. Окрім того, 8 серпня 2022 року його нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

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Теги: квартира, льотчик
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