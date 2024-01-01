Статистика вражає: скільки людей від початку року загинуло у ДТП на Волині

Статистика вражає: скільки людей від початку року загинуло у ДТП на Волині
За 10 місяців нинішнього року на Волині сталося близько 3 000 автопригод.

Про це у коментарі журналістам ВСН розповіла речниця патрульної поліції Волині Єлена Барило. Багато автопригод було і з потерпілими.

«З початку року сталося 748 ДТП з потерпілими, у автопригодах загинуло 76 людей, а травмовано – 947 осіб», - розповіла Єлена Барило.

За словами речниці, загалом на Волині за 10 місяців поточного року сталося 2829 ДТП.

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Теги: ДТП, смерть
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