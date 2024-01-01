9 листопада на Волині: гортаючи календар

9 листопада на Волині: гортаючи календар
9 листопада відзначає день народження начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан (на фото).

Також сьогодні святкують журналістка Оксана Чурило, відеооператор Олександр Пілюк.

9 листопада іменини святкують чоловіки, яких нарекли Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.

ВолиньPost вітає усіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

9 листопада в Україні святкують Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Це свято вшановує тих, хто робить вагомий внесок у розвиток української культури, збереження традицій, народного мистецтва та духовної спадщини. Свято було започатковане для вшанування як професійних працівників культури, так і аматорів — людей, які вкладають свій час і таланти в народну творчість. Серед них — музиканти, художники, майстри декоративно-прикладного мистецтва, народні співаки та багато інших. Цей день є чудовою нагодою висловити вдячність всім, хто сприяє збереженню національної ідентичності України, адже культура і мистецтво відіграють важливу роль у формуванні самобутності та об’єднанні суспільства.

У світі цього дня святкують День книги рекордів Гіннеса. Книгу рекордів створив британський інженер і власник пивоварні Х’ю Бівер. У листопаді 1951 року він відправився з друзями на полювання. Увечері в барі між чоловіками зав’язалася суперечка, яка з диких птахів найшвидша. Чоловіки переглянули кілька різних довідників, але відповіді не знайшли. Тоді Бівер вирішив створити книгу, в якій будуть зібрані всі рекорди. Назвав він її на честь своєї пивоварні. В даний час Книга рекордів Гіннеса є книгою з найбільшим тиражем із усіх книг, захищених авторським правом.

На Волині цього дня у 1981 році померла поетеса Людмила Лежанська, а у 1994 році в автокатастрофі загинув митрополит Луцький і Волинський УПЦ КП Іоан (Боднарчук).

9 листопада 2003-го року футболіст «Волині» Олег Федюков вийшов на гру зі столичною «Оболонню» у віці 39 років 10 місяців і 26 днів. На сьогодні це − четвертий показник серед «дідусів» української еліти. Олег Федюков є рекордсменом за кількістю матчів, проведених у складі «Волині». Зігравши за лучан 563 поєдинки, кремезний захисник доклав руку і до завоювання командою золота першості УРСР у 1989-му, і до виграшу нею турніру в першій українській лізі в 2002-му.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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