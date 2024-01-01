У Луцьку автомобіль на швидкості влетів у стовп





За інформацією, яку повідомляють читачі ВолиньPost , автомобіль марки Infiniti вʼїхав у стовп близько 23:15, 8 листопада.



Також попередньо відомо, що в салоні авто знаходилося дві людини.



Надзвичайники розрізали авто, щоб деблокувати людей, про стан яких наразі нічого не відомо.



Відео з місця події можна побачити за цим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку пізно ввечері сталася ДТП з потерпілими.За інформацією, яку повідомляють читачі ВолиньPost , автомобіль марки Infiniti вʼїхав у стовп близько 23:15, 8 листопада.Також попередньо відомо, що в салоні авто знаходилося дві людини.Надзвичайники розрізали авто, щоб деблокувати людей, про стан яких наразі нічого не відомо.Відео з місця події можна побачити за цим посиланням

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