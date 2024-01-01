У Луцьку автомобіль на швидкості влетів у стовп
Сьогодні, 00:15
У Луцьку пізно ввечері сталася ДТП з потерпілими.
За інформацією, яку повідомляють читачі ВолиньPost , автомобіль марки Infiniti вʼїхав у стовп близько 23:15, 8 листопада.
Також попередньо відомо, що в салоні авто знаходилося дві людини.
Надзвичайники розрізали авто, щоб деблокувати людей, про стан яких наразі нічого не відомо.
Відео з місця події можна побачити за цим посиланням.
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За інформацією, яку повідомляють читачі ВолиньPost , автомобіль марки Infiniti вʼїхав у стовп близько 23:15, 8 листопада.
Також попередньо відомо, що в салоні авто знаходилося дві людини.
Надзвичайники розрізали авто, щоб деблокувати людей, про стан яких наразі нічого не відомо.
Відео з місця події можна побачити за цим посиланням.
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