У Луцьку автомобіль на швидкості влетів у стовп

У Луцьку автомобіль на швидкості влетів у стовп
У Луцьку пізно ввечері сталася ДТП з потерпілими.

За інформацією, яку повідомляють читачі ВолиньPost , автомобіль марки Infiniti вʼїхав у стовп близько 23:15, 8 листопада.

Також попередньо відомо, що в салоні авто знаходилося дві людини.

Надзвичайники розрізали авто, щоб деблокувати людей, про стан яких наразі нічого не відомо.

Відео з місця події можна побачити за цим посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 9-10 листопада
Сьогодні, 01:30
У Луцьку автомобіль на швидкості влетів у стовп
Сьогодні, 00:15
9 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Без опадів, але із нічними заморозками: якою буде погода на вихідні у Луцьку та області
08 листопад, 23:18
Статистика вражає: скільки людей від початку року загинуло у ДТП на Волині
08 листопад, 22:43
Схожі новини
На Рівненській у Луцьку зіткнулося чотири авто На Рівненській у Луцьку зіткнулося чотири авто
02 листопад, 18:11
У Луцьку затримали п'яного водія, який скоїв аварію У Луцьку затримали п'яного водія, який скоїв аварію
29 жовтень, 17:17
Аварія біля Луцька: зіткнулися два автомобілі Аварія біля Луцька: зіткнулися два автомобілі
26 жовтень, 13:16
У Луцьку автівка збила 8-річного хлопчика У Луцьку автівка збила 8-річного хлопчика
25 жовтень, 11:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 9-10 листопада
Сьогодні, 01:30
 0
У Луцьку автомобіль на швидкості влетів у стовп
Сьогодні, 00:15
 0
9 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Без опадів, але із нічними заморозками: якою буде погода на вихідні у Луцьку та області
08 листопад, 23:18
 0
Статистика вражає: скільки людей від початку року загинуло у ДТП на Волині
08 листопад, 22:43
 0
Медіа
відео
1/8