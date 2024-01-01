Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 9-10 листопада

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9-10 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У суботу, 9 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі. А в неділю, 10 листопада, вона посилиться до К-індексу 5 (червоний рівень), проте до другої половини дня ослабне до невеликих магнітних хвилювань.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.