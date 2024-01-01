Курс валют на 11 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті Нацбанку.



Курс долара



1 долар США – 41,28 (-7 коп.)



Курс євро



1 євро – 44,48 (-8 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 10,29 (-1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 11 листопада. Після вихідних валюта втратить у ціні.Про це повідомляється на сайті Нацбанку.1 долар США – 41,28 (-7 коп.)1 євро – 44,48 (-8 коп.)1 польський злотий – 10,29 (-1 коп.)

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