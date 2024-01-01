Курс валют на 11 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Курс валют на 11 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 11 листопада. Після вихідних валюта втратить у ціні.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,28 (-7 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,48 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,29 (-1 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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