На Волині ліцей намагався привласнити гроші сироти

На Волині ліцей намагався привласнити гроші сироти
Прилісненський ліцей виплатить випускниці, позбавленій батьківського піклування, одноразову грошову допомогу.

Про це повідомили на сторінці Волинської обласної прокуратури.

Прокурори з'ясували, що, попри вимоги чинного законодавства, згідно з якими випускникам навчальних закладів, які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачується грошова допомога, такі кошти дитині виплачені не були.

Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися виплати дитині передбаченої законом допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гроші, ліцей, сирота
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ліцей намагався привласнити гроші сироти
Сьогодні, 07:15
Коли Україна святкує День святого Миколая 2024 року: що це за постать, які традиції існують
Сьогодні, 05:14
Курс валют на 11 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 9-10 листопада
Сьогодні, 01:30
У Луцьку автомобіль на швидкості влетів у стовп
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
«Здайте гроші або поверніть кружку», – мама учня луцького ліцею про подарунки дітям «Здайте гроші або поверніть кружку», – мама учня луцького ліцею про подарунки дітям
13 жовтень, 2019, 21:44
У Луцьку просять кошти на квартири дітям-сиротам У Луцьку просять кошти на квартири дітям-сиротам
01 листопад, 2016, 15:00
США оголосили про військову допомогу Україні на $425 мільйонів США оголосили про військову допомогу Україні на $425 мільйонів
01 листопад, 20:35
«Тисяча гривень кожному»: як нараховуватимуть та на що можна витратити гроші «Тисяча гривень кожному»: як нараховуватимуть та на що можна витратити гроші
27 жовтень, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ліцей намагався привласнити гроші сироти
Сьогодні, 07:15
 0
Коли Україна святкує День святого Миколая 2024 року: що це за постать, які традиції існують
Сьогодні, 05:14
 0
Курс валют на 11 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
 0
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 9-10 листопада
Сьогодні, 01:30
 0
У Луцьку автомобіль на швидкості влетів у стовп
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8