На Волині ліцей намагався привласнити гроші сироти





Про це повідомили на сторінці Волинської обласної прокуратури.



Прокурори з'ясували, що, попри вимоги чинного законодавства, згідно з якими випускникам навчальних закладів, які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачується грошова допомога, такі кошти дитині виплачені не були.



Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися виплати дитині передбаченої законом допомоги.

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