На Волині ліцей намагався привласнити гроші сироти
Сьогодні, 07:15
Прилісненський ліцей виплатить випускниці, позбавленій батьківського піклування, одноразову грошову допомогу.
Про це повідомили на сторінці Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що, попри вимоги чинного законодавства, згідно з якими випускникам навчальних закладів, які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачується грошова допомога, такі кошти дитині виплачені не були.
Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися виплати дитині передбаченої законом допомоги.
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Про це повідомили на сторінці Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що, попри вимоги чинного законодавства, згідно з якими випускникам навчальних закладів, які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачується грошова допомога, такі кошти дитині виплачені не були.
Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися виплати дитині передбаченої законом допомоги.
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