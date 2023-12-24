На всеукраїнські змагання з робототехніки до Луцька приїхали школярі з восьми областей

На всеукраїнські змагання з робототехніки до Луцька приїхали школярі з восьми областей
8 листопада в Луцьку розпочався змагальний етап перших всеукраїнських змагань із робототехніки RoboTrack Challenge. Участь у змаганнях беруть 67 учнів із восьми регіонів України.

Про це Суспільному розповіла організаторка події, директорка Волинської обласної Малої академії Наук Тетяна Михалюк. З її слів, проведення змагання фінансує національний центр "Мала академія наук України".

"Учасники – це учні 9-11 класів. Вони отримали в травні завдання, якими мають бути роботи, і власноруч сконструйовані роботи сьогодні змагаються", — сказала організаторка.

Голова журі на змаганнях RoboTrack Challenge Роман Галаган розповів, що змагання відбуваються у двох форматах: слалом і сумо.

"У слаломі школярам треба проїхати якнайшвидше трасу. Щодо сумо, там буде дві категорії: перша категорія – це автономні роботи, які повинні виштовхати суперника один іншого, і ще будуть керувати в ручному режимі", — сказав голова журі.

Учень Княгининівського ліцею Богдан Мельничук розповів, що на змаганнях представив EV3 робота, якого змайстрував з однокласником Владиславом Ревенком під керівництвом викладача Фелікса Костюкевича.

"Робот запрограмований з одним датчиком, щоб їздити по чорній лінії на максимальній швидкості. Швидкість ми не виміряли, бо зосереджені на точності робота. Ці змагання цікаві тим, що можна випробувати власні навички і з мінімальними витратами на робота зробити максимально високий результат", — сказав школяр.

Змагання відбуваються у Луцькому національному технічному університі, який став співорганізатором події, зазначила директорка Волинської обласної Малої академії Наук Тетяна Михалюк. З її слів, змагання триватимуть 4 дні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Змагання, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ ліквідували понад 1600 окупантів за добу: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 09:15
На всеукраїнські змагання з робототехніки до Луцька приїхали школярі з восьми областей
Сьогодні, 08:20
На Волині ліцей намагався привласнити гроші сироти
Сьогодні, 07:15
Коли Україна святкує День святого Миколая 2024 року: що це за постать, які традиції існують
Сьогодні, 05:14
Курс валют на 11 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
Схожі новини
У Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі У Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі
26 вересень, 14:45
У Луцьку відбудеться Чемпіонат України серед юнаків з кіокушинкайкан карате У Луцьку відбудеться Чемпіонат України серед юнаків з кіокушинкайкан карате
29 березень, 08:20
Волинські спортсменки - переможниці Чемпіонату Польщі з греплінгу Волинські спортсменки - переможниці Чемпіонату Польщі з греплінгу
24 грудень, 2023, 19:29
У неділю в Луцьку перекриють центр міста У неділю в Луцьку перекриють центр міста
27 липень, 2023, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ ліквідували понад 1600 окупантів за добу: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 09:15
 0
На всеукраїнські змагання з робототехніки до Луцька приїхали школярі з восьми областей
Сьогодні, 08:20
 0
На Волині ліцей намагався привласнити гроші сироти
Сьогодні, 07:15
 0
Коли Україна святкує День святого Миколая 2024 року: що це за постать, які традиції існують
Сьогодні, 05:14
 0
Курс валют на 11 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
 0
Медіа
відео
1/8