На всеукраїнські змагання з робототехніки до Луцька приїхали школярі з восьми областей





Про це Тетяна Михалюк. З її слів, проведення змагання фінансує національний центр "Мала академія наук України".



"Учасники – це учні 9-11 класів. Вони отримали в травні завдання, якими мають бути роботи, і власноруч сконструйовані роботи сьогодні змагаються", — сказала організаторка.



Голова журі на змаганнях RoboTrack Challenge Роман Галаган розповів, що змагання відбуваються у двох форматах: слалом і сумо.



"У слаломі школярам треба проїхати якнайшвидше трасу. Щодо сумо, там буде дві категорії: перша категорія – це автономні роботи, які повинні виштовхати суперника один іншого, і ще будуть керувати в ручному режимі", — сказав голова журі.



Учень Княгининівського ліцею Богдан Мельничук розповів, що на змаганнях представив EV3 робота, якого змайстрував з однокласником Владиславом Ревенком під керівництвом викладача Фелікса Костюкевича.



"Робот запрограмований з одним датчиком, щоб їздити по чорній лінії на максимальній швидкості. Швидкість ми не виміряли, бо зосереджені на точності робота. Ці змагання цікаві тим, що можна випробувати власні навички і з мінімальними витратами на робота зробити максимально високий результат", — сказав школяр.



Змагання відбуваються у Луцькому національному технічному університі, який став співорганізатором події, зазначила директорка Волинської обласної Малої академії Наук Тетяна Михалюк. З її слів, змагання триватимуть 4 дні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 листопада в Луцьку розпочався змагальний етап перших всеукраїнських змагань із робототехніки RoboTrack Challenge. Участь у змаганнях беруть 67 учнів із восьми регіонів України.Про це Суспільному розповіла організаторка події, директорка Волинської обласної Малої академії НаукЗ її слів, проведення змагання фінансує національний центр "Мала академія наук України"."Учасники – це учні 9-11 класів. Вони отримали в травні завдання, якими мають бути роботи, і власноруч сконструйовані роботи сьогодні змагаються", — сказала організаторка.Голова журі на змаганнях RoboTrack Challengeрозповів, що змагання відбуваються у двох форматах: слалом і сумо."У слаломі школярам треба проїхати якнайшвидше трасу. Щодо сумо, там буде дві категорії: перша категорія – це автономні роботи, які повинні виштовхати суперника один іншого, і ще будуть керувати в ручному режимі", — сказав голова журі.Учень Княгининівського ліцеюрозповів, що на змаганнях представив EV3 робота, якого змайстрував з однокласником Владиславом Ревенком під керівництвом викладача Фелікса Костюкевича."Робот запрограмований з одним датчиком, щоб їздити по чорній лінії на максимальній швидкості. Швидкість ми не виміряли, бо зосереджені на точності робота. Ці змагання цікаві тим, що можна випробувати власні навички і з мінімальними витратами на робота зробити максимально високий результат", — сказав школяр.Змагання відбуваються у Луцькому національному технічному університі, який став співорганізатором події, зазначила директорка Волинської обласної Малої академії Наук Тетяна Михалюк. З її слів, змагання триватимуть 4 дні.

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