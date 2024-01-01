ЗСУ ліквідували понад 1600 окупантів за добу: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 09:15
Загальні бойові втрати російських окупантів на 9 листопада склали 707 450 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1660 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.11.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 707 540 (+1660) осіб
танків ‒ 9238 (+5)
бойових броньованих машин ‒ 18697 (+36)
артилерійських систем – 20249 (+23)
РСЗВ – 1245
засоби ППО ‒ 996
літаків – 369
гелікоптерів – 329
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49)
крилаті ракети ‒ 2634 (+3)
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66)
спеціальна техніка ‒ 3604 (+2)
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Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.11.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 707 540 (+1660) осіб
танків ‒ 9238 (+5)
бойових броньованих машин ‒ 18697 (+36)
артилерійських систем – 20249 (+23)
РСЗВ – 1245
засоби ППО ‒ 996
літаків – 369
гелікоптерів – 329
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49)
крилаті ракети ‒ 2634 (+3)
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66)
спеціальна техніка ‒ 3604 (+2)
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