ЗСУ ліквідували понад 1600 окупантів за добу: подробиці від Генштабу





Про це повідомив Генштаб.



Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.11.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 707 540 (+1660) осіб

танків ‒ 9238 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 18697 (+36)

артилерійських систем – 20249 (+23)

РСЗВ – 1245

засоби ППО ‒ 996

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49)

крилаті ракети ‒ 2634 (+3)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66)

спеціальна техніка ‒ 3604 (+2)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні бойові втрати російських окупантів на 9 листопада склали 707 450 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1660 загарбників.Про це повідомив Генштаб.Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.11.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 707 540 (+1660) осібтанків ‒ 9238 (+5)бойових броньованих машин ‒ 18697 (+36)артилерійських систем – 20249 (+23)РСЗВ – 1245засоби ППО ‒ 996літаків – 369гелікоптерів – 329БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49)крилаті ракети ‒ 2634 (+3)кораблі /катери ‒ 28підводні човни - 1автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66)спеціальна техніка ‒ 3604 (+2)

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