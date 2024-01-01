Поліція повідомила деталі ДТП на Соборності, в якій загинули двоє молодих людей

Поліція повідомила деталі ДТП на Соборності, в якій загинули двоє молодих людей
У Головному управлінні національної поліції у Волинській області повідомили деталі серйозної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася пізно ввечері, 8 листопада, на проспекті Соборності у Луцьку.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Infiniti не впорався з керуванням та в'їхав в стовп.

33-річний водій та 28-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.



За словами очевидців, авто рухалося з великою швидкістю.

Видання Волинські новини, посилаючись на оперативно-диспетчерську службу Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомили, що медики виїжджали на місце ДТП.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Жінці ж проводили реанімаційні заходи, проте безрезультатно.



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