Поліція повідомила деталі ДТП на Соборності, в якій загинули двоє молодих людей





За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Infiniti не впорався з керуванням та в'їхав в стовп.



33-річний водій та 28-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.







За словами очевидців,



Видання



Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Жінці ж проводили реанімаційні заходи, проте безрезультатно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Головному управлінні національної поліції у Волинській області повідомили деталі серйозної дорожньо-транспортної пригоди , що сталася пізно ввечері, 8 листопада, на проспекті Соборності у Луцьку.За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Infiniti не впорався з керуванням та в'їхав в стовп.33-річний водій та 28-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.За словами очевидців, авто рухалося з великою швидкістю Видання Волинські новини , посилаючись на оперативно-диспетчерську службу Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомили, що медики виїжджали на місце ДТП.Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Жінці ж проводили реанімаційні заходи, проте безрезультатно.

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