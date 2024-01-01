Загибель двох людей у Луцьку: момент ДТП потрапив на відео
Сьогодні, 11:35
У результаті ДТП, яка сталася 8 жовтня ввечері на проспекті Соборності в Луцьку, загинули двоє людей.
На місці аварії працювали поліцейські, медики швидкої та рятувальники, які деблокували водія та пасажирів.
Хлопець отримав травми, несумісні з життям. Дівчині проводили реанімаційні заходи, проте безрезультатно.
Загиблим орієнтовно 25 та 27 років.
Водій «Інфініті» на швидкості не впорався з керуванням та влетів у стовп.
На відео, яке опубліковано на нашому Телеграм-каналі видно, що керманич значно перевищував швидкість, зафіксовано також сам момент ДТП.
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На місці аварії працювали поліцейські, медики швидкої та рятувальники, які деблокували водія та пасажирів.
Хлопець отримав травми, несумісні з життям. Дівчині проводили реанімаційні заходи, проте безрезультатно.
Загиблим орієнтовно 25 та 27 років.
Водій «Інфініті» на швидкості не впорався з керуванням та влетів у стовп.
На відео, яке опубліковано на нашому Телеграм-каналі видно, що керманич значно перевищував швидкість, зафіксовано також сам момент ДТП.
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