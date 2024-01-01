Загибель двох людей у Луцьку: момент ДТП потрапив на відео

У результаті ДТП, яка сталася 8 жовтня ввечері на проспекті Соборності в Луцьку, загинули двоє людей.На місці аварії працювали поліцейські, медики швидкої та рятувальники, які деблокували водія та пасажирів.Хлопець отримав травми, несумісні з життям. Дівчині проводили реанімаційні заходи, проте безрезультатно.Загиблим орієнтовно 25 та 27 років.Водій «Інфініті» на швидкості не впорався з керуванням та влетів у стовп.На відео, яке опубліковано на нашому Телеграм-каналі видно, що керманич значно перевищував швидкість, зафіксовано також сам момент ДТП.