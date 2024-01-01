На Волині п'яний водій наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці
Сьогодні, 12:04
Трагедія сталася близько 18:55 у селі Промінь 8 листопада. 48-річний водій автомобіля «Джилі», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, наїхав на 58-річного пішохода, який рухався по тротуару в попутному напрямку. Пішохід загинув на місці від отриманих травм.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водія затримали. Відомості про пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водія затримали. Відомості про пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині п'яний водій наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці
Сьогодні, 12:04
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:46
Загибель двох людей у Луцьку: момент ДТП потрапив на відео
Сьогодні, 11:35
Після важкого поранення помер захисник з Волині Олександр Келлер
Сьогодні, 11:03