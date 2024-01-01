На Волині п'яний водій наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Водія затримали. Відомості про пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Триває розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія сталася близько 18:55 у селі Промінь 8 листопада. 48-річний водій автомобіля «Джилі», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, наїхав на 58-річного пішохода, який рухався по тротуару в попутному напрямку. Пішохід загинув на місці від отриманих травм.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Водія затримали. Відомості про пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Триває розслідування.

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