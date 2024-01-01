На Харківщині загинув сапер з Волині Вʼячеслав Горнік

Велика втрата для Млинівської громади та жителів села Кортеліси: внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в Харківській області загинув солдат1980 року народження.Про це повідомили у Кортеліському ліцеї на сторінці у Фейсбуку.Воїн служив сапером у складі інженерно-саперного відділу ІСВ ІСР ІСБ.Відомо, що Вʼячеслав Горнік був родом з села Кортеліси, але останнім часом проживав у Пугачівці.«На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас», - йдеться у дописі.