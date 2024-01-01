На Харківщині загинув сапер з Волині Вʼячеслав Горнік

На Харківщині загинув сапер з Волині Вʼячеслав Горнік
Велика втрата для Млинівської громади та жителів села Кортеліси: внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в Харківській області загинув солдат Горнік Вʼячеслав Миколайович 1980 року народження.

Про це повідомили у Кортеліському ліцеї на сторінці у Фейсбуку.

Воїн служив сапером у складі інженерно-саперного відділу ІСВ ІСР ІСБ.

Відомо, що Вʼячеслав Горнік був родом з села Кортеліси, але останнім часом проживав у Пугачівці.

На Харківщині загинув сапер з Волині Вʼячеслав Горнік


«На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Різдвяні та Новорічні тури за кордон: які напрямки популярні та скільки коштує путівка
Сьогодні, 15:09
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Грицюком
Сьогодні, 14:38
На Харківщині загинув сапер з Волині Вʼячеслав Горнік
Сьогодні, 14:12
На одній з котелень у Луцьку встановили когенераційну установку: як працює обладнання
Сьогодні, 13:17
На Волині п'яний водій наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці
Сьогодні, 12:04
Схожі новини
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Грицюком У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Грицюком
Сьогодні, 14:38
Після важкого поранення помер захисник з Волині Олександр Келлер Після важкого поранення помер захисник з Волині Олександр Келлер
Сьогодні, 11:03
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Андрій Грицюк На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Андрій Грицюк
06 листопад, 20:38
На Курщині загинув Герой з Волині Нікіта Ковальчук На Курщині загинув Герой з Волині Нікіта Ковальчук
04 листопад, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Різдвяні та Новорічні тури за кордон: які напрямки популярні та скільки коштує путівка
Сьогодні, 15:09
 0
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Грицюком
Сьогодні, 14:38
 0
На Харківщині загинув сапер з Волині Вʼячеслав Горнік
Сьогодні, 14:12
 0
На одній з котелень у Луцьку встановили когенераційну установку: як працює обладнання
Сьогодні, 13:17
 0
На Волині п'яний водій наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8