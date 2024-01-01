Різдвяні та Новорічні тури за кордон: які напрямки популярні та скільки коштує путівка





За словами власниці луцького туристичного агентства Катерини Павлової, великою популярністю серед волинян користуються автобусні тури на різдвяні ярмарки в Європу: Польщу, Німеччину, Чехію, Угорщину, Францію, Італію, Швейцарію. Бронювати такі тури потрібно заздалегідь, адже кількість святкових виїздів - обмежена.



Також за 30 і більше днів до виїзду туроператори надають додаткові знижки. Зазвичай, такий тур охоплює 2-5 країн. Вартість - від 130 євро за особу. Тури на 5-6 днів - коштують від 250 євро.



«Великий попит на новорічний сезон і на морські теплі курорти. Одними з найбільш популярних напрямків є Єгипет та ОАЕ. Вартість відпочинку на тиждень стартуватиме від 500 євро на особу (у Єгипті з харчуванням за системою «Все включено», в ОАЕ - зі сніданками).



Зазвичай, більшість готелів додатково пропонують святкову новорічну гала-вечерю, з вишуканим меню та розважальною програмою, яка коштує від 50 до 300 євро, залежно від наповнення. Також цьогоріч є можливість провести свята в Омані та Катарі - це нові пропозиції, тури туди стартують від 700 євро на особу за тиждень відпочинку», - розповіла Катерина Павлова.



Екзотичні країни коштуватимуть вдвічі-втричі дорожче: Занзібар, Шрі-Ланка, Таїланд, В'єтнам - від 1200 євро з особи за тиждень відпочинку. Маврикій, Сейшели, Мальдіви, Домінікана, Мексика - від 1600 євро / особа. Меншим попитом цьогоріч користуються європейські гірськолижні курорти.



«Різдвяно-новорічні свята - це високий сезон у туризмі, тож бронювати потрібно заздалегідь. Однак, варто зауважити - що практично усі готелі та авіакомпанії застосовують великі штрафні санкції за відміну бронювань у цей період», - підкреслила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Різдвяні та новорічні тури – один із найяскравіших варіантів веселого та активного відпочинку за кордоном узимку. Журналісти ВСН поцікавилися, коли краще бронювати тури та які напрямки популярні.За словами власниці луцького туристичного агентства, великою популярністю серед волинян користуються автобусні тури на різдвяні ярмарки в Європу: Польщу, Німеччину, Чехію, Угорщину, Францію, Італію, Швейцарію. Бронювати такі тури потрібно заздалегідь, адже кількість святкових виїздів - обмежена.Також за 30 і більше днів до виїзду туроператори надають додаткові знижки. Зазвичай, такий тур охоплює 2-5 країн. Вартість - від 130 євро за особу. Тури на 5-6 днів - коштують від 250 євро.«Великий попит на новорічний сезон і на морські теплі курорти. Одними з найбільш популярних напрямків є Єгипет та ОАЕ. Вартість відпочинку на тиждень стартуватиме від 500 євро на особу (у Єгипті з харчуванням за системою «Все включено», в ОАЕ - зі сніданками).Зазвичай, більшість готелів додатково пропонують святкову новорічну гала-вечерю, з вишуканим меню та розважальною програмою, яка коштує від 50 до 300 євро, залежно від наповнення. Також цьогоріч є можливість провести свята в Омані та Катарі - це нові пропозиції, тури туди стартують від 700 євро на особу за тиждень відпочинку», - розповіла Катерина Павлова.Екзотичні країни коштуватимуть вдвічі-втричі дорожче: Занзібар, Шрі-Ланка, Таїланд, В'єтнам - від 1200 євро з особи за тиждень відпочинку. Маврикій, Сейшели, Мальдіви, Домінікана, Мексика - від 1600 євро / особа. Меншим попитом цьогоріч користуються європейські гірськолижні курорти.«Різдвяно-новорічні свята - це високий сезон у туризмі, тож бронювати потрібно заздалегідь. Однак, варто зауважити - що практично усі готелі та авіакомпанії застосовують великі штрафні санкції за відміну бронювань у цей період», - підкреслила вона.

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