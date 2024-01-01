У «Резерв+» стала доступна послуга відстрочки від мобілізації

Від суботи, 9 листопада, в "Резерв+" запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Оновлена версія застосунку вже доступна в AppStore і PlayMarket, повідомило Міноборони України в телеграм-каналі в суботу."Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження. Найголовніше - запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, що допомагають їм вирішувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону", - зазначила заступниця міністра оборони з цифровізаціїЯк повідомляється, наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для: людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності; студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі."Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні", - зазначили в Міноборони.