На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ігор Гірей

Ігор Гірей.



Про це повідомила волонтерка Катерина Мокренко у соціальній мережі «Facebook», передає



«Таких як Ігор мало. Він – справжній. Завжди і у всьому перший. Ніколи не перекладав на інших те, що може зробити сам. Він дуже надійний, якщо щось пообіцяв, то виконає на всі 100%. Завжди повторював: «Нам ніхто нічого не винен. Ми самі маємо добиватися всього! Наш святий обов'язок – захищати свою землю, бо вона наша, це наш дім!» Ігор є вірним прикладом справжнього чоловіка, справжнього воїна, справжньої людини», – так згадує захисника Катерина Мокренко.



За її словами, Ігор був не тільки воїном, але й турботливим батьком і чоловіком. «Ігор безмежно кохав дружину, душі не чув у дітях, особливо у найменшенькій Настуні, яка його обожнювала. Вона завжди казала: «Пасхи не буде, бо тата нема, день народження – не день народження, бо тата нема...».



На жаль, тепер родині Гірея доведеться жити з гіркотою втрати. Волонтерка просить підтримати молитвою дружину Людмилу, дітей і батьків Ігоря, які зараз потребують підтримки, аби пережити біль і віднайти сили жити далі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛюбомляПро це повідомила волонтеркау соціальній мережі «Facebook», передає ВСН «Таких як Ігор мало. Він – справжній. Завжди і у всьому перший. Ніколи не перекладав на інших те, що може зробити сам. Він дуже надійний, якщо щось пообіцяв, то виконає на всі 100%. Завжди повторював: «Нам ніхто нічого не винен. Ми самі маємо добиватися всього! Наш святий обов'язок – захищати свою землю, бо вона наша, це наш дім!» Ігор є вірним прикладом справжнього чоловіка, справжнього воїна, справжньої людини», – так згадує захисника Катерина Мокренко.За її словами, Ігор був не тільки воїном, але й турботливим батьком і чоловіком. «Ігор безмежно кохав дружину, душі не чув у дітях, особливо у найменшенькій Настуні, яка його обожнювала. Вона завжди казала: «Пасхи не буде, бо тата нема, день народження – не день народження, бо тата нема...».На жаль, тепер родині Гірея доведеться жити з гіркотою втрати. Волонтерка просить підтримати молитвою дружину Людмилу, дітей і батьків Ігоря, які зараз потребують підтримки, аби пережити біль і віднайти сили жити далі.

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