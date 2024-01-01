На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ігор Гірей

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ігор Гірей
На війні загинув Герой з Любомля Ігор Гірей.

Про це повідомила волонтерка Катерина Мокренко у соціальній мережі «Facebook», передає ВСН.

«Таких як Ігор мало. Він – справжній. Завжди і у всьому перший. Ніколи не перекладав на інших те, що може зробити сам. Він дуже надійний, якщо щось пообіцяв, то виконає на всі 100%. Завжди повторював: «Нам ніхто нічого не винен. Ми самі маємо добиватися всього! Наш святий обов'язок – захищати свою землю, бо вона наша, це наш дім!» Ігор є вірним прикладом справжнього чоловіка, справжнього воїна, справжньої людини», – так згадує захисника Катерина Мокренко.

За її словами, Ігор був не тільки воїном, але й турботливим батьком і чоловіком. «Ігор безмежно кохав дружину, душі не чув у дітях, особливо у найменшенькій Настуні, яка його обожнювала. Вона завжди казала: «Пасхи не буде, бо тата нема, день народження – не день народження, бо тата нема...».

На жаль, тепер родині Гірея доведеться жити з гіркотою втрати. Волонтерка просить підтримати молитвою дружину Людмилу, дітей і батьків Ігоря, які зараз потребують підтримки, аби пережити біль і віднайти сили жити далі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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