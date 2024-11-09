Авто на швидкості влетіло у стовп: у ДТП в Луцьку загинув відомий волонтер із Колок
Сьогодні, 19:13
У смертельній аварії, яка трапилася вчора в Луцьку, загинув уродженець Колок, волонтер Богдан Ісаков.
Про це виданню Волинь infa cтало відомо з власних джерел.
«Шановні жителі Колок, волонтерська громадо, звертаємось до вас з проханням військових зустріти волонтера, жителя нашого містечка, який пішов з життя вчора, – Ісакова Богдана. Нестерпний біль пронизує наші серця, думками ми з рідними, а молитвами з Богданом», – йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці Колківської громади.
Нагадаємо, автопригода трапилася пізно ввечері 8 листопада – автомобіль на великій швидкості врізався в електроопору на проспекті Соборності. 33-річний водій та 28-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події.
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Про це виданню Волинь infa cтало відомо з власних джерел.
«Шановні жителі Колок, волонтерська громадо, звертаємось до вас з проханням військових зустріти волонтера, жителя нашого містечка, який пішов з життя вчора, – Ісакова Богдана. Нестерпний біль пронизує наші серця, думками ми з рідними, а молитвами з Богданом», – йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці Колківської громади.
Нагадаємо, автопригода трапилася пізно ввечері 8 листопада – автомобіль на великій швидкості врізався в електроопору на проспекті Соборності. 33-річний водій та 28-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події.
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Коментарі 2
Волонтер гонки влаштував по місту
Наволонтерив
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