Авто на швидкості влетіло у стовп: у ДТП в Луцьку загинув відомий волонтер із Колок

Богдан Ісаков.



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«Шановні жителі Колок, волонтерська громадо, звертаємось до вас з проханням військових зустріти волонтера, жителя нашого містечка, який пішов з життя вчора, – Ісакова Богдана. Нестерпний біль пронизує наші серця, думками ми з рідними, а молитвами з Богданом», – йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці Колківської громади.



Нагадаємо, автопригода трапилася пізно ввечері 8 листопада – автомобіль на великій швидкості врізався в електроопору на проспекті Соборності. 33-річний водій та 28-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У смертельній аварії, яка трапилася вчора в Луцьку, загинув уродженець Колок, волонтерПро це виданню Волинь infa cтало відомо з власних джерел.«Шановні жителі Колок, волонтерська громадо, звертаємось до вас з проханням військових зустріти волонтера, жителя нашого містечка, який пішов з життя вчора, – Ісакова Богдана. Нестерпний біль пронизує наші серця, думками ми з рідними, а молитвами з Богданом», – йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці Колківської громади.Нагадаємо, автопригода трапилася пізно ввечері 8 листопада – автомобіль на великій швидкості врізався в електроопору на проспекті Соборності. 33-річний водій та 28-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події.

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