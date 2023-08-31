У Рівному відбулися гастролі Волинського драмтеатру: чим дивували лучани і що показували





Відеосюжет виступу артисти



«Напередодні наша театральна команда побувала на гастролях у Рівненському драмтеатрі, де відбулись дві вистави: мюзикл для дітей «Рукавичка» та комедія для дорослих «Шахрайки».



Театр і публіка зустріли лучан тепло та зворушливо, і ми відчули справжнє єднання з залом. Ці моменти, коли сцена стає простором для спілкування, дарують особливу наснагу та радість. Щиро дякуємо усім, хто був поруч!» – йдеться у їхньому дописі.



У свою чергу, наступного тижня рівенчан чекають у Луцьку з романтичною комедією «Пристрасті на мільйон».



«До нових емоцій на сцені!» – наголошують у Волинському драмтеатрі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка побував з гастролями у Рівному. Чим дивували лучани – розповідаємо далі.Відеосюжет виступу артисти опублікували на сторінці драмтеатру у фейсбуці.«Напередодні наша театральна команда побувала на гастролях у Рівненському драмтеатрі, де відбулись дві вистави: мюзикл для дітей «Рукавичка» та комедія для дорослих «Шахрайки».Театр і публіка зустріли лучан тепло та зворушливо, і ми відчули справжнє єднання з залом. Ці моменти, коли сцена стає простором для спілкування, дарують особливу наснагу та радість. Щиро дякуємо усім, хто був поруч!» – йдеться у їхньому дописі.У свою чергу, наступного тижня рівенчан чекають у Луцьку з романтичною комедією «Пристрасті на мільйон».«До нових емоцій на сцені!» – наголошують у Волинському драмтеатрі.

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