У Рівному відбулися гастролі Волинського драмтеатру: чим дивували лучани і що показували

У Рівному відбулися гастролі Волинського драмтеатру: чим дивували лучани і що показували
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка побував з гастролями у Рівному. Чим дивували лучани – розповідаємо далі.

Відеосюжет виступу артисти опублікували на сторінці драмтеатру у фейсбуці.

«Напередодні наша театральна команда побувала на гастролях у Рівненському драмтеатрі, де відбулись дві вистави: мюзикл для дітей «Рукавичка» та комедія для дорослих «Шахрайки».

Театр і публіка зустріли лучан тепло та зворушливо, і ми відчули справжнє єднання з залом. Ці моменти, коли сцена стає простором для спілкування, дарують особливу наснагу та радість. Щиро дякуємо усім, хто був поруч!» – йдеться у їхньому дописі.

У свою чергу, наступного тижня рівенчан чекають у Луцьку з романтичною комедією «Пристрасті на мільйон».

«До нових емоцій на сцені!» – наголошують у Волинському драмтеатрі.

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Теги: Луцьк, театр, гастролі
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